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不理會北京恫嚇美國政要接踵訪問台灣

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美國聯邦參議員布萊克本抵達台北後與台灣外交部北美司司長徐佑典交流。
美國聯邦參議員布萊克本抵達台北後與台灣外交部北美司司長徐佑典交流。 © 網絡圖片
作者： 舊金山特約記者 王山
4 分鐘

美國國會參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在台灣時間8月25日晚間搭乘美軍UC—35Ａ噴氣式飛機抵達松山機場，開始她的訪台行程。

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繼眾議院議長佩洛西3日訪台後，美國政要不理會北京接連發出的恫嚇，訪台不斷，8月包括參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、印第安納州州長霍爾科姆（Eric Holcomb）都率團到訪。

布萊克本是美國國會中的友台議員，也是對中國的強硬派。落地台灣的前幾個小時，布萊克本在推特上發文表示：“中國共產黨想統治全球，我們必須團結起來反抗它”。

布萊克本為美國國會參議院台灣連線成員，曾在國會提出多項友台法案，包括前年2月提出“台灣主權象徵法案”（Taiwan SOS Act），今年7月提出“台灣民主防衛租借法案”（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）。布萊克本並曾多次聯署友台聯名函，支持美國與台灣洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語教育合作及台灣參與印太經濟架構（IPEF）。

台灣外交部對布萊克本到訪表達誠摯歡迎。外交部表示，布萊克本在台灣訪問期間將會見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

《紐約時報》日前報導華府智庫“德國馬歇爾基金會”亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）說法指出，北京不斷發出恫嚇，但許多國會議員想要訪台以宣示對台灣的支持。

另據報道：除了美國與日本的政要訪問台灣，加拿大、德國、英國、丹麥的議員也都表示正在安排今年秋天的訪台計畫。

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