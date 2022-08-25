不理會北京恫嚇美國政要接踵訪問台灣

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美國國會參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在台灣時間8月25日晚間搭乘美軍UC—35Ａ噴氣式飛機抵達松山機場，開始她的訪台行程。

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繼眾議院議長佩洛西3日訪台後，美國政要不理會北京接連發出的恫嚇，訪台不斷，8月包括參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、印第安納州州長霍爾科姆（Eric Holcomb）都率團到訪。

布萊克本是美國國會中的友台議員，也是對中國的強硬派。落地台灣的前幾個小時，布萊克本在推特上發文表示：“中國共產黨想統治全球，我們必須團結起來反抗它”。

布萊克本為美國國會參議院台灣連線成員，曾在國會提出多項友台法案，包括前年2月提出“台灣主權象徵法案”（Taiwan SOS Act），今年7月提出“台灣民主防衛租借法案”（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act）。布萊克本並曾多次聯署友台聯名函，支持美國與台灣洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語教育合作及台灣參與印太經濟架構（IPEF）。

台灣外交部對布萊克本到訪表達誠摯歡迎。外交部表示，布萊克本在台灣訪問期間將會見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

《紐約時報》日前報導華府智庫“德國馬歇爾基金會”亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）說法指出，北京不斷發出恫嚇，但許多國會議員想要訪台以宣示對台灣的支持。

另據報道：除了美國與日本的政要訪問台灣，加拿大、德國、英國、丹麥的議員也都表示正在安排今年秋天的訪台計畫。