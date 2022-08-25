日政府將安倍國葬費用擬定為約2.5億日元 警察廳長官宣布辭職

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自東京方面消息，日本政府相關人士8月25日透露，關於9月27日實施的前首相安倍晉三的國葬費用，政府正以約2.5億日元（約合人民幣1250萬元）為方向展開協調。同樣在當天，日本警察廳長官中村格召開新聞發布會，宣布他將辭職。這被認為是實際上因安倍遇刺事件而引咎辭職。

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據共同社報導，來自日本政府的消息人士透露稱，計畫用於舉辦安倍國葬的2.5億日元其中包括舉辦會場日本武道館（東京）的租借與場內布置、新冠防疫措施等費用。全部費用由政府負擔，將從2022年度預算的常規預備費中支出。政府將經最後磋商，最快於26日在內閣會議上敲定。

據相關人士透露，此次將敲定的費用不包括警察部門對會場周邊的安保費等。日本政府還在協調列席人數，預計近期彙總儀式概要，計畫向最多6400人發送邀請函，超過約6000人列席的1967年前首相吉田茂的國葬。報導提及，2020年實施的前首相中曾根康弘“內閣和自民黨聯合葬禮”中，政府與自民黨花費的儀式費用合計不到2億日元。

據了解，美國前總統奧巴馬、現任副總統哈里斯、法國總統馬克龍和印度總理莫迪等他國政要及政界人士預計將會到場參加安倍國葬。日本政府還計畫邀請國會議員和地方政府相關人士等參加。

值得一提的是，日本警察廳長官中村格在周四的新聞發布會上表示有意辭職。這被認為是實際上的引咎辭職。警察廳當天公布了警衛驗證結果及改進措施，指出警備預案階段如果在嫌犯靠近安倍的後方合理安排警衛人員，將很有可能阻止此事發生。

中村格當天向媒體表示：“接下來將推行新的警衛警備，採用面目一新的新體制是理所當然的。”據悉，他本人已在25日的日本國家公安委員會會議上提出辭職。此外，安倍遇刺事件發生地、奈良縣警察總部長鬼冢友章也表明了辭職的意向。他受到了減薪十分之一（3個月）的懲戒處分。奈良縣警方周四還宣布對擔任警備部參事官的男性警視等4人做出減薪及警告的懲戒處分。

報導指，在公布的驗證結果及改進措施中，日本警察廳詳細說明了嫌犯和警衛人員等的舉動，指出事發時安倍後方警戒“空白”產生的原因以及警備預案的不周全之處。對於規定基本事項的“警護要則”，進行了徹底修改並重新制定。彙總的強化措施包括警察廳通過審查警備預案等加強對都道府縣警察工作的干預、增加“警護官”（SP）人手等。

中村格向媒體解釋說：“問題的根源在於，由都道府縣警察負責實施警衛的現行機制已經到達極限。”