韓國外交部：薩德問題事關國安主權不容妥協

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自首爾方面消息，韓國外交部8月25日就涉及“薩德”反導系統的問題重申，有關問題事關韓國國家安全主權，不能成為與任何國家妥協的對象。

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據韓聯社報導，韓國外交部發言人崔泳杉在周四的記者會上作出上述表述。就政府推進“薩德”基地正常化一事，崔泳杉表示，韓國為應對朝鮮核導威脅、維護國家安全主權而推進“薩德”系統項目建設。當然中方可能對此有不同想法，但據韓方了解，中方也很清楚韓方立場。

崔泳杉說，韓中雙方可以就個別問題有不同的看法，但韓方將基於通過戰略溝通繼續保持友好合作關係的大原則，將繼續與中方保持戰略溝通。

韓中兩國24日在首爾和北京同步舉辦慶祝建交30周年的招待會，韓國外長樸振和中國外長王毅分別代讀了韓國總統尹錫悅和中國國家主席習近平的賀信。

報導指，韓國外交部一名官員就此表示，習近平的賀信內容體現中方基於互尊互信發展雙邊關係的意願。該官員還就中方未按照慣例安排副主席而安排外長出席30周年招待會一事表示，外長主管韓中外交事務，此次是韓中建交史上最好地體現韓中關係發展的慶祝活動。

此外，崔泳杉在當天的記者會上介紹稱，樸振將從28日起對蒙古國進行為期三天的正式訪問。這將是韓國外長時隔8年首次對蒙古國進行正式訪問，也是自韓蒙去年9月將雙邊關係提升至戰略夥伴關係以來韓外長首次訪蒙。