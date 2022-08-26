日本將斥資 180 萬美元舉行安倍葬禮

日本/安倍晉三國葬

日本政府周五表示，將花費 183 萬美元為被暗殺身亡的前領導人安倍晉三舉行國葬。日本公眾對執政黨與統一教會關係的揭露感到憤怒，而且公眾越來越多地反對國葬安倍晉三。

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據路透社今天報道說，安倍是日本任職時間最長但也存在分歧的首相，他在 7 月 8 日的一次選舉集會上被槍殺，儘管不久之後舉行了葬禮，但日本決定於 9 月 27 日在東京的日本武道館舉行國葬。安倍的門生岸田文雄首相的政府決定，國葬將僅由國家資金支付。

但民意調查顯示，人們一直反對這一想法。在上周日發布的最新消息中，53% 的受訪者反對舉行國葬。

據該報道，執政黨與統一教會關係的曝光激怒了公眾，民意調查中的絕大多數受訪者認為這沒有得到充分解釋，並成為岸田的主要頭疼問題，拖累了他的支持。

該教會於 1950 年代在韓國成立，以舉辦大規模婚禮而聞名，多年來一直面臨著如何募集捐款的​​問題。

根據他的社交媒體帖子和新聞報道，安倍的刺客嫌疑人在槍擊事件發生後不久在現場被捕，他對統一教會懷恨在心，聲稱教會使他的母親破產，並指責安倍宣傳該教會。

據媒體報道，這名男子正在接受精神評估。

據日本內閣官房長官松野博和在新聞發布會上說，“安倍在日本和國際上都受到高度重視，（自他去世以來）有許多弔唁信息，”松野博和說，“我們認為日本作為一個國家有必要將其作為國際禮儀來回應，因此我們決定最好將這次葬禮作為由政府主辦的官方活動進行，並讓國際人士參加。”

日本上一次完全由國家資助的首相葬禮是在 1967 年為吉田茂舉行的葬禮。隨後的葬禮由國家和執政的自民黨 (LDP) 支付，其中安倍是有影響力的成員。

幾位現任和前任世界領導人預計將出席，新聞報道稱正在安排美國前總統巴拉克奧巴馬參加。

據路透社說，克里姆林宮在 7 月表示，俄羅斯總統普京不會出席。