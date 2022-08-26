美國務院批准向澳洲出售近20億美元的潛在軍事裝備

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據美國國防部8月25日介紹，美國國務院已作出決定，批准可能向澳大利亞政府出售40架UH-60M“黑鷹”直升機和相關設備的外國軍事交易，估計費用為19.5億美元。美國國防部國防安全合作局周四提交了必要的證明，通知國會這項可能的軍售。

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澳大利亞此前要求購買40架由洛克希德•馬丁公司旗下西科斯基飛機公司生產的UH-60M“黑鷹”直升機。在過去的幾年裡，澳大利亞努力在提高其國防開支，以應對地區內的軍事競賽和中國的大規模擴軍。

去年9月，澳大利亞與美國和英國達成了三邊安全協議（AUKUS），以獲得核動力潛艇及更廣泛的安全合作。同年12月，澳大利亞與韓國簽訂了一份價值1.09萬億韓元（約合9.18億美元）的裝備採購合同。

根據這一合同，澳大利亞韓華防務公司將為澳大利亞陸軍生產交付30門155毫米履帶式自行榴彈炮、15輛配套的彈藥補給車以及1台機動式炮位偵校雷達。

澳大利亞尋求從美國購買“黑鷹”直升機的計畫也是在世界各國政府都在關注俄羅斯入侵烏克蘭並越來越願意投資武器系統的時候進行的。今年5月，美國國務院批准向澳大利亞出售移動式火箭發射器，以及向其他盟國出售價值高達31億美元的若干武器。

路透社的報導指出，美國國務院的批准幾乎確保了這筆“黑鷹”直升機將被通過。

五角大樓表示，這筆“擬議的銷售將用一個更可靠和經過驗證的系統取代澳大利亞目前的多功能直升機機隊，使澳大利亞能夠保持適當的準備水平以進行聯合行動。UH-60M‘黑鷹’直升機將提高澳大利亞陸軍部署戰鬥力的能力，以分享澳大利亞的戰略環境，阻止針對其利益的行動，並在需要時以可信的力量作出回應。澳大利亞將毫無困難地將這種裝備吸收到其武裝部隊中。”

另外，美國國務院周四還批准了可能向摩洛哥出售聯合戰術無線電系統的交易，價值1.411億美元。