美國參議員布萊克本會見蔡英文

政治

美國參議員布萊克本（Marsha Blackburn）無視北京反對訪問台灣，8月26日上午會見台灣總統蔡英文。蔡英文表示，布蕾波恩此行展示了美國國會的對台支持，並在致詞時談及區域安全及美台經貿議題。

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布萊克本參議員乘坐美國軍機在深夜抵達台北松山機場，這也是八月份以來第四個抵達台灣訪問的美國政要代表團。此前訪問台灣的包括美國國會眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA)、民主黨參議員愛德華·馬基（Sen. Ed Markey, D-OR) 和印第安納州共和黨州長艾瑞克·霍爾科姆(Eric Holcomb)。

布萊克本剛下飛機便在推特上發布了這一消息。她說：“我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息——我們不會接受霸凌美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑”

台灣外交部表示，布萊克本此行將會見台灣總統蔡英文，以及國家安全會議秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮。台灣總統府表示，蔡英文將於周五上午與布萊克本會面。

在參議員辦公室發布的新聞稿中，布萊克本說：“台灣是我們在印太地區最強大的夥伴。定期對台北進行高層訪問是美國的長期政策。我不會被共產主義中國欺負而背棄台灣。”

她表示：“在我訪問台灣期間，我期待直接聽取國家領導人的意見，了解他們的需求以及我們能夠如何支持台灣人民的自由。我期待與台北的領導人會面，以推進和加強我們的夥伴關係”。

美國眾議院議長佩洛西8月初訪問台灣，此行激怒了中國，中國在台灣附近舉行了軍事演習，首次在台北上空試射彈道導彈，並放棄了與華盛頓的一些對話路線。

大約一周後，其他五位美國議員緊隨其後，中國軍方以在台灣附近進行更多演習作為回應。

布萊克本在8月初表示支持民主黨成員佩洛西的對台訪問。

布萊克本當時發推說：“我們必須與台灣站在一起，我讚揚佩洛西沒有向拜登或中共退縮。”