軍事

土耳其控希臘采敵對行動 以俄制防空系統鎖定戰機

發表時間：

Ces derniers mois, la Turquie s'est plainte d'actions de la Grèce, selon elle provocatrices et préjudiciables aux efforts de paix
Ces derniers mois, la Turquie s'est plainte d'actions de la Grèce, selon elle provocatrices et préjudiciables aux efforts de paix © AFP
作者： 法廣
5 分鐘

土耳其28日表示，同為北大西洋公約組織成員國的希臘23日採取“敵對行動”，使用俄羅斯制的防空系統騷擾執行偵察任務的土耳其戰機。

廣告

土耳其國防部消息人士稱，希臘23日使用部署在克里特島（Crete）上的S-300導彈系統，鎖定了在羅得島（Rhodes）以西1萬呎高度飛行的土耳其F-16戰機。

消息人士說，這“不符合（北約）同盟精神”，已等同於北約交戰規則下的“敵對行為”。

“儘管有這種敵對行動，（土耳其）戰機仍完成了他們計畫的任務並安全返回基地。”

希臘國防部消息人士則駁斥這些指控。國營Ert電視台報導，消息人士說：“希臘的S-300導彈系統從未鎖定土耳其的F-16戰機。”

土耳其最近幾個月抱怨希臘採取所謂“挑釁行動”，指這類舉動破壞和平努力。

這兩個向來不睦的北約鄰國存在長期海上和空中邊界爭端，雙方空軍幾乎每天都有巡邏和攔截任務，主要是在土耳其海岸線附近的希臘島嶼四周。

雅典指責土耳其軍機飛越希臘島嶼，土耳其則稱，希臘在愛琴海（Aegean Sea）島嶼上駐軍，違反了第一次世界大戰和第二次世界大戰後簽署的和平條約。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指控希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）遊說美國不要出售武器給土耳其，隨後即切斷與希臘的對話。

土耳其在2019年接收所購先進俄羅斯導彈防禦系統後，遭到華盛頓制裁，也被美國從F-35聯合攻擊戰鬥機計畫中剔除。

不過美國總統拜登的政府已發出訊號，可能願意擺脫相關爭端，且已就土耳其有意購買F-16進行談判。

土耳其國防部消息人士稱，希臘也購買了俄羅斯製造的防空系統，並在未點名的情況下，指責西方國家奉行雙面政策。

在與安卡拉關係緊張的情況下，雅典也在注視着美國的武器裝備，以期加強空軍力量。今年6月，希臘正式提出要求，希望購買美國製造的F-35戰機。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw