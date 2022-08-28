巴基斯坦爆發洪水等極端天氣 至少千人遇難

洪水成災

過去幾周，巴基斯坦歷史上罕見的季風降雨和洪水，造成至少1000人死亡，3300萬人受災，數以十萬計的人逃離家園，致命的洪水已在該國全境內造成嚴重後果。巴基斯坦官員8月27日晚間表示，再過去的24小時內，巴基斯坦爆發了毀滅性洪水，河岸和橋樑被衝毀，房屋和田地被淹，119人死亡。多條道路無法通行，到處是停電現象。

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造成嚴重後果。巴基斯坦官員8月27日晚間表示，再過去的24小時內，巴基斯坦爆發了毀滅性洪水，河岸和橋樑被衝毀，房屋和田地被淹，119人死亡。多條道路無法通行，到處是停電現象。

從視頻上看，暴雨帶來的山洪無比兇猛，橋樑、村莊、道路和酒店沉入水中，人們在驚恐中拽住已經被衝入水中的家人。

巴基斯坦國家災害管理局周六表示，季風降雨造成的死亡人數已達到1033人，近100萬所房屋受損，周六一天就有超過26萬所房屋被毀，現在近50萬人生活在救濟營中。

該國參議員兼氣候變化部長雪莉‧雷曼（Sherry Rehman)）在推特上發布的一段視頻中表示，巴基斯坦正在經歷“十年來最嚴重的災難之一”，她稱之為“史詩般的”氣候災難。

“我們目前處於極端天氣的前線，遭受一輪輪殘酷的熱浪、森林火災、山洪、冰川爆發、洪水事件。”她在鏡頭前的聲明被該國駐歐盟大使轉發。

“恢復甚至管理救援工作，都超出了任何一個政府的能力”，她呼籲提供更多的國際援助，“我們需要能得到的所有幫助。”

該國總理謝里夫（Shehbaz Sharif）說，持續的降雨“在全國範圍內造成了破壞”，損失堪比2010年的災難性洪水。當時那場災難影響了1800萬人，造成1985人死亡。

雷曼告訴土耳其新聞媒體 TRT World，當降雨開始消退時，會發現“我們很可能有四分之一或三分之一的巴基斯坦被淹沒”。她補充說：“這是一場全球危機……我們需要有氣候適應型作物和結構。”

該國斯瓦特河（Swat River）的洪水在一夜之間衝入了西北部的開伯爾‧普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省，成千上萬的人——尤其是在查爾薩達（Charsadda）和瑙謝赫拉（Charsadda ）地區的人——已經從家中疏散到政府大樓內設立的救濟營。

救援人員烏馬爾‧拉菲克（Umar Rafiq）告訴法新社：“人們在凌晨三四點左右被告知要撤離”， “當洪水襲擊該地區時，我們必須營救兒童和婦女。”

南部的信德省（Sindh），僅僅8月遭受的降雨量就遠超以往平均降水量的八倍多，在有的村莊，水傳播疾病已經在兒童中蔓延，人們絕望地乞求幫助，一名12歲的女孩告訴BBC記者，她和她小妹妹已經一天沒吃東西了，“我希望有人能幫幫我們。”

該國官員們表示，預計未來幾天洪流將到達南部的信德省，從北而來的新的洪水會給那裡已經受災的數百萬人增添新的苦難。