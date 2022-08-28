洪水成災

巴基斯坦爆發洪水等極端天氣 至少千人遇難

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Des personnes près d'une route détruite par les pluies dans la vallée du Swat, le 27 août 2022
Des personnes près d'une route détruite par les pluies dans la vallée du Swat, le 27 août 2022 © ABDUL MAJEED / AFP
作者： 法廣
7 分鐘

過去幾周，巴基斯坦歷史上罕見的季風降雨和洪水，造成至少1000人死亡，3300萬人受災，數以十萬計的人逃離家園，致命的洪水已在該國全境內造成嚴重後果。巴基斯坦官員8月27日晚間表示，再過去的24小時內，巴基斯坦爆發了毀滅性洪水，河岸和橋樑被衝毀，房屋和田地被淹，119人死亡。多條道路無法通行，到處是停電現象。

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造成嚴重後果。巴基斯坦官員8月27日晚間表示，再過去的24小時內，巴基斯坦爆發了毀滅性洪水，河岸和橋樑被衝毀，房屋和田地被淹，119人死亡。多條道路無法通行，到處是停電現象。

從視頻上看，暴雨帶來的山洪無比兇猛，橋樑、村莊、道路和酒店沉入水中，人們在驚恐中拽住已經被衝入水中的家人。

巴基斯坦國家災害管理局周六表示，季風降雨造成的死亡人數已達到1033人，近100萬所房屋受損，周六一天就有超過26萬所房屋被毀，現在近50萬人生活在救濟營中。

該國參議員兼氣候變化部長雪莉‧雷曼（Sherry Rehman)）在推特上發布的一段視頻中表示，巴基斯坦正在經歷“十年來最嚴重的災難之一”，她稱之為“史詩般的”氣候災難。

“我們目前處於極端天氣的前線，遭受一輪輪殘酷的熱浪、森林火災、山洪、冰川爆發、洪水事件。”她在鏡頭前的聲明被該國駐歐盟大使轉發。

“恢復甚至管理救援工作，都超出了任何一個政府的能力”，她呼籲提供更多的國際援助，“我們需要能得到的所有幫助。”

該國總理謝里夫（Shehbaz Sharif）說，持續的降雨“在全國範圍內造成了破壞”，損失堪比2010年的災難性洪水。當時那場災難影響了1800萬人，造成1985人死亡。

雷曼告訴土耳其新聞媒體 TRT World，當降雨開始消退時，會發現“我們很可能有四分之一或三分之一的巴基斯坦被淹沒”。她補充說：“這是一場全球危機……我們需要有氣候適應型作物和結構。”

該國斯瓦特河（Swat River）的洪水在一夜之間衝入了西北部的開伯爾‧普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省，成千上萬的人——尤其是在查爾薩達（Charsadda）和瑙謝赫拉（Charsadda ）地區的人——已經從家中疏散到政府大樓內設立的救濟營。

救援人員烏馬爾‧拉菲克（Umar Rafiq）告訴法新社：“人們在凌晨三四點左右被告知要撤離”， “當洪水襲擊該地區時，我們必須營救兒童和婦女。”

南部的信德省（Sindh），僅僅8月遭受的降雨量就遠超以往平均降水量的八倍多，在有的村莊，水傳播疾病已經在兒童中蔓延，人們絕望地乞求幫助，一名12歲的女孩告訴BBC記者，她和她小妹妹已經一天沒吃東西了，“我希望有人能幫幫我們。”

該國官員們表示，預計未來幾天洪流將到達南部的信德省，從北而來的新的洪水會給那裡已經受災的數百萬人增添新的苦難。

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