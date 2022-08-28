日本突發登月熱潮 將發射多個月球探測器

日本/登月

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的月球登陸器OMOTENASHI近日將升空，因為是全球最小機體無法“軟着陸”，評論解釋說使用減速到一定程度衝撞月球表面着陸的方式成最大難關。

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據中央社今天引述日本時事通信社消息說，日本最近出現發射月球表面探測器的熱潮，打頭陣的是日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型機體OMOTENASHI（日文意思為款待），明天就隨美國最大登月火箭飛向月球。這次搭乘SLS除了OMOTENASHI月球登陸器外，還有EQUULEUS月球探測器也隨美國火箭奔月。

日本太空新創企業也將進行月球表面探測。總部位於日本東京的ispace公司，預計最快今年11月藉由美國太空探索科技公司（SpaceX）發射的火箭，讓月球登陸器升空。總部同樣位於東京的Dymon公司，也計畫在2022年度內（2023年4月前）要發射的美國登陸器上，搭載小型探測車YAOKI。此外，日本宇宙航空研究開發機構JAXA還預計在2022年度內讓以登陸月球神酒海為目標的探測機SLIM升空。

作為以人類再度登上月球表面為目標的“阿提米絲”（Artemis）計畫首項任務，新型火箭“太空發射系統”（Space Launch System）預計8月29日在美國發射升空；OMOTENASHI將搭上SLS展開日本首度的登陸月球表面與探測任務。

日本過去曾在1990年發射繞月人造衛星“飛天號”、2007年再發射繞月人造衛星“月亮女神號”（暱稱輝夜姬），兩者同屬繞月探測機，在完成任務後墜落月球表面。

日本至今並無透過控制探測機速度與場所登陸的前例，也沒有在月球表面進行過觀測或探測的前例。

據該報道，OMOTENASHI是全球最小型的月球無人登陸器，長寬高分別為37公分、24公分及11公分，重量約13公斤；在跟SLS分離後，將在測量放射線同時花數天時間飛向月球。OMOTENASHI此次任務的最大難關在於降落。由於在太空中以超高速飛行，如果不減速就降落月球表面的話，着陸時的強烈衝擊將損壞探測機。

據消息，一般來說，降落前需透過強力的火箭引擎減速達成“軟着陸”，但機體小型的OMOTENASHI是不可能搭載強力引擎。因此，JAXA方面目前採取的方式，是透過小型固體燃料火箭讓OMOTENASHI減速到時速180公里來撞擊月球表面，再利用損壞時能吸收衝擊的材質來保護置於內部的觀測機器。這種着陸方式也被稱為“准硬着陸”。

除了JAXA，日本太空新創企業也將進行月球表面探測。總部位於日本東京的ispace公司，預計最快今年11月藉由美國太空探索科技公司（SpaceX）發射的火箭，讓月球登陸器升空。總部同樣位於東京的Dymon公司，也計畫在2022年度內（2023年4月前）要發射的美國登陸器上，搭載小型探測車YAOKI。

此外，JAXA預計在2022年度內讓以登陸月球神酒海為目標的探測機SLIM升空。JAXA希望利用至今累積的精密導引技術，讓SLIM可以在誤差100公尺左右範圍內進行精準登陸。

中央社引述每日新聞說，這次搭乘SLS除了OMOTENASHI月球登陸器外，還有EQUULEUS月球探測機。不同於EQUULEUS不登陸月球，OMOTENASHI如果成功登陸月球表面且主體無損壞，能把電波送回地球的話，將成為全球最小且日本第一個月球登陸器。