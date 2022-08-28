法國總統馬克龍擬放棄來日參加前首相安倍國葬

法國/安倍晉三葬禮

據日本共同社28日報道，多名法國政府相關人士27日透露稱，關於9月27日將舉行的日本前首相安倍晉三的國葬，原探討來日出席的法國總統馬克龍擬放棄出席計畫，目前法國政府正在探討派遣“儘可能高級別”的人物參加，或考慮由前總統薩科齊或奧朗德等出席。

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據說這是因為內政日程的安排，而另有分析稱日本國內多數民眾反對國葬也可能是一個因素。

馬克龍與安倍關係非常好，兩人在安倍生前多次會晤，安倍去世後，馬克龍來到巴黎的日本大使公邸弔唁，並表示：“想要向安倍的家人和日本全體國民傳達哀悼和法國的友情。” “日本失去了一位偉大的首相”。 7月8日，馬克龍在推特上寫道，安倍“將他的生命獻給了自己的國家，並為世界的穩定而努力”。共同社8月9日曾報道，日本政府相關人士透露，馬克龍探討出席“安倍國葬”。

在去年東京奧運會開幕式之際，正值新冠疫情嚴重的時刻，馬克龍作為2024年巴黎奧運會和殘奧會的主辦國元首出席，是唯一一位參加東京奧運會開幕式七國集團（G7）首腦。明年5月在廣島市召開的G7峰會或將成為馬克龍今年4月連任總統後的首次訪日。

2019年舉行天皇“即位禮正殿之儀”時，薩科齊代替馬克龍出席。

日本政府已決定下個月安倍前首相的國葬將邀請國內、國外約6400名代表參加國葬，海外許多首腦級重要人物都有意參加，花費約2.5億日元。安倍國葬計畫在東京北之丸公園的日本武道館舉行，預計將超過1967年有約6000人出席的前首相吉田茂國葬。

在法國宣布馬克龍缺席以前，美國副總統哈里斯、美國前總統奧巴馬、美國前總統特朗普、法國總統馬克龍、德國前總理默克爾、印度總理莫迪等大批外國政要表示出席國葬。

共同社30、31日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，對於前首相安倍晉三的國葬，“反對”和“比較反對”的回答合計佔53.3%，高於“贊成”和“比較贊成”合計所佔的45.1%。

對國葬的態度“贊成”佔17.9%，“比較贊成”佔27.2%；“比較反對”有23.5%，“反對”佔29.8%。在4個選項中，“反對”佔比最高。