傳印度擬禁平價外國手機販售 科技部官員“不知情”

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針對本月稍早媒體報導暗示，印度政府為了扶植國內手機製造商，可能限制售價150美元以下外國品牌智能手機在印度販售，印度資訊科技部一名官員29日表示，他們並無相關方案。

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先前有報導聲稱，新德里正在計畫禁售平價中國智能手機，以重振印度制競爭產品的銷售展望。

路透社報導，印度電子暨資訊科技部國務部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）29日面對媒體記者詢問，是否有任何針對售價低於1萬2000盧比智能手機只開放販售印度品牌產品的計畫，他回答：“在我們部里沒有這樣的方案。”

強德拉謝克還表示：“印度品牌有市場空間...不用靠排除外國供應商或外國品牌。”