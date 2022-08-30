稻盛和夫逝世 中國反應強烈

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資料圖片：日本知名企業京瓷（京都市伏見區）的創始人兼名譽會長、京都商工會議所前會長稻盛和夫。拍攝年代不詳

日本知名企業京瓷（京都市伏見區）的創始人兼名譽會長、京都商工會議所前會長稻盛和夫先生於8月24日上午8點25分，因老衰逝世，享年90歲。日本直至8月30日才報道稻盛和夫逝世的消息，30日，中國媒體也快速報道了稻盛和夫的逝世 ，稻盛的著作已翻譯成中文，在中國家喻戶曉，許多企業管理者都學習過稻盛的管理理念。

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稻盛和夫於1932年1月出生於鹿兒島市。從鹿兒島縣立大學工學部畢業後，就職於京都的絕緣子製造公司——松風工業。1959年4月獲得熟人出資，以300萬日元資金成立京都陶瓷株式會社（現京瓷），歷任社長、會長，自1997年起擔任名譽會長。 他不斷地利用陶瓷開發電子元件，拓展業務，成長為全球電子元件製造商。

1984年，稻盛和夫順應電信事業自由化的趨勢，成立了第二電電企畫株式會社（DDI）並擔任會長，為NTT壟斷的電信業務帶來了自由化的曙光，1984年獲天皇授予的紫綬勳章。

他還積極支持科技和文化事業的發展，1984年個人出資設立稻盛財團，擔任理事長，同時創設國際獎項“京都獎”，使得多位獲得此項獎金資助的人獲得諾貝爾獎。

他還建立了“盛和塾”，培養出許多優秀的經營者，他志願擔任共有104家分塾（海外48分塾），聚集了14938位年輕經營者的“盛和塾”的塾長，為培育經營人才而傾注心血（自1983年至2019年）。

他在政界也有很大的影響力，在2009年大選中支持民主黨，並在政權更迭中發揮了作用。在日本民主黨執政期間，他擔任行政改革委員會民間議員，並被時任首相的鳩山由紀夫任命為內閣府特別顧問。

2010年，他出任了申請企業重建的日本航空會長一職，領導了戰後最大的企業重建。

近年來，稻盛的書籍在中國的銷量呈爆炸式暢銷。《活法》銷售550 萬冊，《稻盛和夫的工作方法》銷售200萬冊。 據說阿里巴巴創始人馬雲以及電信巨頭華為和小米的創始人都很愛讀。改革開放以來，隨着市場競爭的擴大，稻盛重視道德和人格的經商理念得到中國經營者的共鳴。