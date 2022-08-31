德軍最高將領：德國將擴大在印太地區的軍事存在

德國/印太/歐洲

據路透社8月31日報導，德國聯邦國防軍總監察長艾伯哈德·佐恩（Eberhard Zorn）表示，德國將通過派遣更多的軍艦和參加與盟國的演習來擴大其在印太地區的軍事存在，因為德方一直在關注中國軍隊的“巨大”擴軍。

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報導稱，在對北京的領土野心日益擔憂的情況下，德國正與其他西方國家一起在印太地區展示更多力量。去年，德國海軍派出了近20年來的首艘軍艦“拜仁”號前往南中國海的爭議海域，冒着激怒其最大貿易夥伴中國的風險進行航行。本月，德國空軍派出13架軍機參加在澳大利亞舉行的“黑色瀝青2022”17國聯合空軍演習。

聯邦國防軍總監察長為德軍最高指揮官，現任總監察長艾伯哈德·佐恩在採訪中向路透社表示，德軍計畫明年派部隊參加在澳大利亞的訓練演習，而德國海軍將在2024年再向印太地區派遣一支由多艘艦艇組成的艦隊。

艾伯哈德·佐恩在柏林的德國國防部接受採訪時說：“這就是我們（如何）想要鞏固我們在該地區的存在。”報導提及，由於在20世紀兩次世界大戰中的作用，德國在安全政策方面歷來比其盟國更加謹慎，在國際關係中更注重貿易--中國經濟的快速擴張推動了德國自身的增長，中國在2016年成為德國最大的貿易夥伴。但近年來，其合作夥伴呼籲德國表現出更多的領導力，以保持其作為歐洲最大經濟體和人口最多的國家的實力。

2020年9月，德國政府發布了《印太外交政策指導方針》，重點是加強與該地區民主國家的聯盟和夥伴關係，這標誌着一個轉折點。隨後，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後承諾，德國政府將大幅增加軍事開支。

8月初，隨着美國眾議院議長佩洛西訪台，解放軍在台灣周邊海空域舉行大規模演習後，台海及印太局勢緊張升級。在採訪中，當被問及德國是否會像美國一樣派軍艦穿越台灣海峽時，埃伯哈德·佐恩回答說，這是一個由政治最高層決定的敏感問題。

埃伯哈德·佐恩說：“我們不想用我們的存在來挑釁任何人，而是發出一個與我們的盟友團結一致的強烈信號。”他補充說：“我們支持航行自由和維護國際準則。”埃伯哈德·佐恩提到，中國的軍事力量曾經在於其人員數量，而現在中國軍隊在技術上也得到了良好的裝備。埃伯哈德·佐恩稱：“我們正在觀察中國軍隊的巨大擴軍。”

埃伯哈德·佐恩另在採訪中警告說，西方決不能低估俄羅斯的軍事力量，並稱如果俄方選擇這樣做，其有在烏克蘭戰場外，開闢第二戰場的餘地。他解釋說：“目前大部分俄羅斯陸地部隊可能被束縛在烏克蘭，但即便如此，我們也不應低估俄羅斯陸地部隊開闢第二戰場的潛力。”

埃伯哈德·佐恩補充說，除了陸軍之外，俄羅斯還有一支海軍和空天軍可供支配。他強調：“俄羅斯海軍的大部分還沒有被部署到對烏克蘭的戰爭中，而俄羅斯空天軍也仍然有很大的潛力，這對北約也構成了威脅。”

埃伯哈德·佐恩在烏克蘭在南部的反攻開始前發言時指出，俄方繼續擁有大量軍事儲備。他說：“就其軍事而言，俄羅斯完全有能力將衝突擴大到區域範圍”。不過，他也坦言，對俄羅斯來說，“這將是一件非常不合理的事情，這是一個不同的故事。”

在談到烏克蘭的軍事局勢時，埃伯哈德·佐恩說，俄羅斯的進攻動態已經放緩，但俄軍仍在穩步推進。他說：“（俄軍）在大規模炮火的支持下，他們正在推動其前進——不顧烏克蘭平民的傷亡。”他還提及，俄軍不會很快耗盡彈藥。

埃伯哈德·佐恩說：“俄羅斯人有大量的彈藥供他們使用。”這名德軍高級將領指出，“這些彈藥有一部分是陳舊的，而且非常不精準，但正是這一點對民用基礎設施造成了巨大的破壞。他們（俄軍）每天大約發射4萬至6萬發炮彈”。

埃伯哈德·佐恩說，儘管如此，他預計俄軍目前沒有任何深入烏克蘭領土的遠距離攻勢。他還說，俄軍目前正專註於徵服頓巴斯地區，這個由莫斯科支持的分離主義分子已經佔據了大塊領土的烏克蘭東部工業區。然而，埃伯哈德·佐恩說，目前還沒有看到有關戰事的軍事解決。