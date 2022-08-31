日本防衛省新年度預算申請達近5.6萬億日元，據報考慮量產1500枚導彈

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日本防衛省8月31日敲定了2023年度預算申請。據共同社報導，為實現岸田內閣提出的徹底加強防衛力，列入了創紀錄的5.5947萬億日元（約合人民幣2785億元），還寫進很多金額未定的“事項要求”。為擁有“對敵基地攻擊能力”更名後的“反擊能力”，將大力部署遠程導彈。為加強防空能力，首次寫明“宙斯盾系統搭載艦”建設費，力爭2027年度服役。《產經新聞》另援引多名政府官員的話報導稱，日本防衛省考慮量產可從敵方射程圈外實施攻擊的遠程“防區外導彈”逾1500枚。

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共同社周三報導指，關於日本防衛省新年度預算中包含的金額未定的“事項要求”，政府將在年底編製預算前對經費進行詳細審查。總額將超過最高紀錄2022年度預算的約5.4萬億日元，最終預算額或總計在6.5萬億日元左右（約合人民幣3232億元）。此舉意在遏制迅速擴張軍備的中國，但也可能引發軍備競賽。

據悉，在該預算的主要項目中，為了通過遠程導彈確保“防區外防衛能力”，將延長日本陸上自衛隊12式陸基反艦導彈的射程。陸基發射型將開始量產，計畫2026年度部署。此外，“宙斯盾系統搭載艦”是已中斷的陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫的替代措施，將開始發動機的採購和設計。預計標準排水量約2萬噸，是自衛艦中最大級別。

報導指，為應對並擁有中俄及朝鮮正在開發的現有系統難以攔截的“高超音速武器”，日本也將展開研究。自衛隊為提升持續戰鬥能力，亦將增加導彈和彈藥儲備，加強生產體制。此外，新年度預算還將推動引進在俄烏戰爭中被證明有效的小型無人機等。除了警戒監視和情報收集外，日本防衛省還設想引進“攻擊型”無人機，將獲得研究用的機體。

報導指，日本防衛省今後還將加強包含太空、網絡、電磁波等新領域在內的跨領域作戰能力。日本航空自衛隊宇宙作戰群人員將增加約80人，並在防衛省新設“網絡企畫課”（暫定名）。

同樣在當天，《產經新聞》引述多名政府官員的話獨家報導稱，日本防衛省正在考慮量產可從敵方射程圈外實施攻擊的遠程“防區外導彈”（Stand-Off Missile）逾1500枚。報導指，日本政府預定今年年底修訂《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》等三份戰略文件，預計將把擁有“反擊能力”納入考量，而“防區外導彈”將是核心。

報導稱，日本防衛省將引進的“防區外導彈”的主要部分是其國產的12式陸基反艦導彈的改進版，該導彈部署在陸上自衛隊。射程將從目前的100多公里擴大到1000多公里，最遠可達到中國大陸。

報導指，日本具“反擊能力”的攻擊對象，不僅是對敵方導彈的據點，還包括戰鬥初期階段攸關制空權的對空雷達、機場等也納入想定的範圍。在島嶼防衛時，有必要從遠方瞄準敵方艦艇、登陸部隊。日本防衛省認為，包括未射中標的及遭攔截的導彈數量在內，估計需擁有逾1500枚遠距導彈。

報導指，日本防衛省31日敲定的2023年度預算申請包括採購大量遠程“防區外導彈”的支出，作為加強防衛力的一個核心要素。其目的是通過大規模生產和早期裝備，將最初的計畫提前三年，目的是在第八財政年度起全面部署。在利用導彈作為“反擊能力”方面邁出了重要一步，預計將在今年年底對包括《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》在內的三份戰略文件的修訂中提出。

此前，《讀賣新聞》21日報導稱，由於東亞局勢動蕩，日本政府緊要任務是研究是否列裝1000遠程巡航導彈來應對和中國之間的導彈鴻溝。