日美導彈和電子戰部隊在南方離島舉行聯合反艦訓練

日本/美國/亞洲

自東京方面消息，日本陸上自衛隊8月31日向媒體公開了以離島防衛時應對艦艇為目的、在鹿兒島縣奄美大島與美國陸軍舉行的聯合演習。陸上自衛隊視為南西諸島防衛核心的12式陸基反艦導彈、美軍高機動火箭炮系統“海馬斯”以及雙方的電子戰部隊參加了訓練。

廣告 繼續瀏覽後續

日本陸上自衛隊西部方面隊周三通過其官方推特介紹稱，“8月31日，西部方面隊在日本奄美進行了一次聯合反艦作戰演習，參加者包括陸上自衛隊的12式陸基反艦導彈、美軍的“海馬斯”火箭炮系統和美日電子戰部隊”。推文指，兩國指揮官舉行了聯合新聞發布會，並表示 “我們將進一步加強日本和美國之間的合作，為我國的安全和該地區的和平與穩定作出貢獻。”奄美大島屬於鹿兒島縣，是日本九州南方海面上奄美群島中的主要島嶼。

據共同社報導，陸上自衛隊和美國陸軍都提出了在安全領域提高原有的陸海空與新受到重視的太空、網絡、電磁波相結合的跨領域作戰能力。報導稱，此次在面朝中國海洋活動活躍的東海的奄美顯示運用能力，意在進行牽制。訓練中，根據日美電子戰部隊收集到的敵方艦艇位置等情報，從設在熊本縣健軍駐地的日美協調所向奄美駐地的協調所發出攻擊艦艇的指示。12式陸基反艦導彈和“海馬斯”依次部署，將發射器對準了上空。

報導指，陸上自衛隊西部方面總監、陸將竹本龍司在當地舉行記者會，關於在奄美的聯合訓練強調：“（奄美）位於沖繩本島和九州的中間，具有重要的地緣政治意義。將通過日美合作為地區穩定作出貢獻。”駐日美國陸軍司令、少將沃威爾就美軍的作用說明稱：“作為陸上自衛隊的夥伴，我們的立場是對潛在的敵方進攻進行威懾支援。”

據了解，此次訓練是日美共計約2100人參加、在九州各地實施的陸上自衛隊和美國陸軍定期聯合訓練“東方之盾”的一環。報導指，如果日本防務省就12式陸基反艦導彈推進開發的遠程化得以實現，將作為能從敵方射程範圍外實施攻擊的“防區外導彈”，成為政府考慮擁有的“反擊能力”具體化的裝備品。而美軍的“海馬斯”提供給被俄羅斯進攻的烏克蘭，成為了強大戰力。