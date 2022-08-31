美日韓國安高官將於周四在夏威夷印太司令部舉行三邊會談

美國/日本/韓國

美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）8月30日通過聲明表示，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局局長秋葉剛男和韓國國家安保室室長金聖翰將於9月1日在夏威夷的美國印太司令部總部舉行會晤。

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據白宮方面介紹，與會的三國官員將於8月31日進行雙邊會晤。而在三邊會議結束後，沙利文將訪問美國印太司令部，“討論我們為捍衛自由和開放的印度-太平洋而建立的聯盟”。

據韓聯社報導，韓國總統辦公室31日發布消息稱，金聖翰將訪美出席韓美日國安首長會議，三方將就朝鮮問題、韓美日合作、經濟安全、地區及國際熱點問題進行深入討論。

報導指，這將是尹錫悅政府今年5月上台以來三國國安首長首次會晤。據觀測，韓方將向美日詳細介紹韓方的對朝政策路線圖“大膽構想”。在此過程中，三方可能會共同審視朝鮮局勢，並就遏制朝鮮發起挑釁、推動無核化進程取得進展等事宜交換意見。

報導稱，三方還會就中國在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後實施圍台軍演等情況進行交流。此外，三方或將商討經濟安全合作問題。屆時，韓方將就美方實施《通脹削減法案》對韓企不利的問題提出關切，並要求美方設法將韓方可能遭到的損失降到最低。

金聖翰31日在啟程前告訴媒體稱，當前韓半島安全形勢異常嚴峻，此次韓美日國安首長會議非常切合時宜，有望進行富有意義的討論。

報導指，金聖翰表示，將就拓展韓美日安全合作的深度和廣度進行富有建設性的討論。三方將探討如何有效應對朝鮮與日俱增的核導威脅，以及在韓美日協作框架下怎樣讓朝鮮接受韓方的對朝政策“大膽構想”等。此外，三方還將就美國《通貨膨脹削減法》進行討論。