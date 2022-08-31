韓美聯合師舉行大規模火力演習：規模為聯合師成立以來之最

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自首爾方面消息，韓美聯合師8月31日表示，該師正在韓國西北部京畿道抱川市的訓練場實施聯合火力演習，規模為聯合師成立以來之最。韓美兩軍均派出戰力，共同演練火力運用。

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據韓聯社報導，該演習於29日啟動，為期三天。韓美根據聯合師的演習計畫模擬縱深和近距離作戰，共同演練火力運用。此次演習旨在驗證韓美兩軍在執行聯合作戰時的互操作能力。

韓方派出首都機械化步兵師第16旅、第1軍和第28師旗下炮兵旅、第5軍和第6軍旗下情報營、陸軍航空司令部旗下部署有"阿帕奇"直升機的第901營和第902營參演。美方則派出韓美聯合師循環部署旅、第二航空戰鬥旅、第210野戰炮兵旅、第7航空軍參加。

報導指，駐韓美軍當天向媒體公開韓美兩軍在位於京畿道抱川市的羅德里格斯訓練場實施的聯合野外機動訓練。訓練包括兩軍探測並反擊敵軍的迫擊炮射擊、針對敵軍機械化部隊出動美空軍第七航空隊A-10攻擊機執行近距離空中支援（CAS）任務等。

兩軍隨後進行聯合射擊訓練和動用坦克炮和機槍的運動射擊。K-9自行火炮、“帕拉丁”自行火炮、4.2英寸迫擊炮、120毫米迫擊炮、K1A2主戰坦克、M1A2“艾布拉姆斯”主戰坦克等裝備參演。

據了解，韓美聯合師於2015年1月成立，由韓美陸軍聯合組成，是世界上唯一一支兩國均派出旅級兵力並在單一指揮體系下編製的師級部隊。報導稱，韓美聯合師協助團團長金南勳（音）准將表示，此次是自韓美聯合師成立以來，韓美兩軍首次在單一指揮體系之下實施師級野戰機動演習，將有助於增強兩軍的聯合作戰能力。