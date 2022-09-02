印度首艘國產航母正式服役 莫迪：印太地區是重要的國防優先事項

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印度第一艘國產航空母艦“維克蘭特”號（INS Vikrant）於9月2日正式服役。印度政府當天在科欽造船廠為“維克蘭特”號舉行了盛大的服役儀式，印度總理莫迪（Narendra Modī）出席並發表講話。莫迪稱，“直到現在，這種類型的航空母艦隻由發達國家製造。今天，印度通過加入這個聯盟，在成為一個發達國家方面又邁出了一步。”他談到，印太地區仍然是印度的“重要國防優先事項”。

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據了解，“維克蘭特”號航母的設計工作始於1999年，2005年在科欽造船廠開工建造，2013年8月正式下水。隨後因各種原因，航母後續建造及海試拖延多次。這艘在周五正式服役的航空母艦滿載排水量4.3萬噸，造價達2000億盧比（約合人民幣173.3億元），是印度歷史上建造過的最大軍艦。

這艘內部有2200個隔間，可以容納超過1600名船員的軍艦將在2023年底前全面投入使用，此前將首先進行印度的俄制米格-29K戰鬥機的着陸試驗。據悉，印度計畫為該航母配備二十多架新戰鬥機，目前正在考慮法國達索公司的陣風M型艦載機和波音公司製造的F/A-18 Block III超級大黃蜂。

在此之前，“維克蘭特”號航母將依靠從印度此前唯一的航母“超日王”(INS Vikramaditya)號上借用的俄制軍機。據《今日印度》介紹，今次服役的“維克蘭特”號航母全長262米，寬62米，可以搭載30架各類型飛機，包括米格-29K戰鬥機、卡-31預警直升機、SH-60“海鷹”直升機等。航母最大航速28節，續航里程約7500海里。

莫迪周五在為“維克蘭特”號舉行的盛大服役儀式上說：“目標可能是困難的。挑戰可能很大。但當印度下定決心時，沒有什麼目標是不可能的。”他強調：“直到現在，這種類型的航空母艦隻由發達國家製造。今天，印度通過加入這個聯盟，在成為一個發達國家方面又邁出了一步。”

莫迪指出，在這個歷史性的日子裡，印度已經擺脫了奴隸制的痕跡，擺脫了奴隸制的負擔；印度海軍從今天起有了一面新的旗幟。他稱，直到現在，奴隸制的身份還留在印度海軍的旗幟上，但從今天起，在賈特拉帕蒂•希瓦吉（十七世紀馬拉特聯邦的締造者）的激勵下，新的海軍旗幟將在海上和天空中飄揚。

莫迪說，“維克蘭特”號航母服役時，許多印度海軍的女水兵也將在該航母上服役。他稱，現在，印度海軍已經決定向女性開放其所有分支部門，過去的限制現在正在被取消。莫迪說：“就像能幹的海浪沒有邊界一樣，印度的女兒們也不會有任何邊界或限制。”

莫迪形容說，水流一滴一滴地積累變成了一個巨大的海洋。他還提到印度國產的輕型多用途光輝（Tejas）戰鬥機和火炮系統。“同樣，如果印度的每一個公民都開始踐行‘為本地發聲’的口號，那麼國家自力更生的時間就不會很長，”莫迪說。

在評論不斷變化的地緣戰略形勢時，莫迪說，過去，印太地區和印度洋的安全問題長期被忽視，“但是，今天這個地區對我們來說是國家的一個重要的國防優先事項。”

莫迪表示：“這就是為什麼我們在各個方向上努力，從增加海軍的預算到提高其能力”。他稱：“一個強大的印度將為一個和平和安全的世界鋪平道路”。