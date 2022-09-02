岸田文雄會見美海軍陸戰隊司令：將強化日本防衛力和日美同盟

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自東京方面消息，日本首相岸田文雄9月2日在官邸與來訪的美國海軍陸戰隊司令大衛·伯格（David H. Berger）舉行會談。岸田文雄表示，將進一步強化日本的防衛力和日美同盟並實現“自由開放的印度-太平洋”，強調“將致力於地區、國際社會的和平與穩定”。考慮到台灣局勢趨於緊張等全球安全形勢的變化，兩人確認了日美兩國密切合作的方針。

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據日本外務省介紹，岸田文雄在當地時間周五下午與伯格將軍進行了大約20分鐘的會談。岸田文雄在開場白中歡迎伯格訪問日本，並表示他高度讚賞美國海軍陸戰隊在面臨更具挑戰性的安全環境時為確保戰備和維持威懾力所開展的活動，並希望通過加強日本的防衛力和進一步強化日美聯盟，為實現“自由和開放的印度-太平洋”，以及區域和國際社會的和平與穩定而努力。

伯格在發言中對日本前首相安倍晉三的去世表示哀悼，並提出面對該地區日益嚴峻的安全環境，他將繼續努力維持日美同盟的威懾力。據日本外務省介紹，“雙方就涉及中國的各種問題、朝鮮局勢，包括其多次發射導彈，以及美日安全和防務合作交換了意見，並確認兩國將繼續密切合作。”

此外，雙方還確認了從維持日美同盟的威懾力和減少沖繩及其他當地社區負擔的角度穩步推進駐日美軍調整的重要性，岸田文雄呼籲採取安全行動和其他措施，考慮到駐日美軍事活動對當地社區的影響。據了解，此舉似乎是考慮到美國空軍的CV-22“魚鷹”運輸機因故障問題停飛，但海軍陸戰隊的MV-22“魚鷹”仍在運用。

據共同社報導，對於日本政府在俄烏戰爭爆發後向烏克蘭提供防衛物資，伯格予以了肯定。在此之前，日本防衛大臣濱田靖一與伯格在防衛省會面，呼籲加強合作，並稱“日本陸上自衛隊與美國海軍陸戰隊的協作前所未有地重要。”