緬甸軍政權以選舉舞弊指控加判昂山素季三年監禁

緬甸/昂山素季

2021年2月1日政變上台的緬甸軍政府繼續對前民選政府國務資政昂山素季追加各種罪名，9月2日再以選舉舞弊指控，加判昂山素季三年監禁。至此，軍政府上台一年半以來，現年77歲的昂山素季已經被累計判刑20年。

廣告 繼續瀏覽後續

軍政權指控昂山素季在2020年11月 緬甸大選中舞弊。2021年2月1日，軍隊也正是以選舉舞弊為由，推翻了民主選舉產生的昂山素季政府。昂山素季領導的全國民主聯盟在那次大選中大獲全勝，但軍隊在緬甸政治生活中的勢力進一步削弱。前往緬甸觀察選舉的國際觀察員普遍認為那次選舉反映出緬甸民意，但軍隊則持續指控有選舉舞弊。

2日的最新判決意味着已經77歲的昂山素季將在獄中度過20年。幾天前，軍政權已經閉門審判，在8月中旬，以受賄罪名，判處她六年監禁。而軍政權對的指控罪名還遠不止這些。軍政權一年多以前開始就各種罪名閉門審判，罪名從非法擁有對講機，違反新冠防疫限行措施，到鼓動聚眾鬧事，收取賄賂等等。法新社2日發自仰光的報道指出，所有這些指控有可能讓這位1991年諾貝爾和平獎得主總共面對120年的監禁。但昂山素季始終在民間享有極高民意支持。她領導的民選政府被推翻在全國引發各種形式的抗議活動，也招致軍政權強力鎮壓。當地非政府組織認為，一年多來，已經有兩千多平民百姓被殺害，一萬五千人被捕。

昂山素季自今年6月起就在內比都一座監獄，被單獨拘押。她的律師被禁止與媒體和國際組織交流。法新社引述知情人士指出，昂山素季2日出庭時，看上去身體不錯。

國際社會上不斷聲音譴責軍政權出於政治目的，以司法手段，加害於昂山素季。

一年多來，多名昂山素季的親信也被判以重刑。一名全國民主聯盟的前議員甚至在7月底被處決。

軍政權希望在2023年夏舉行新的選舉。但美國國務卿布林肯此前呼籲國際社會不要支持這種假選舉。

昂山素季1990年首次領導全國民主聯盟在大選中獲勝。當時的軍政權拒絕承認選舉結果，昂山素季此後被軍政權軟禁近20年，2010年才重獲自由。但自2012年起逐步啟動的民主化進程，2021年再因軍事政變而夭折。