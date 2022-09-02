韓國安首長：不排除韓日首腦月內舉行峰會

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韓國國家安保室室長金聖翰9月2日結束在美國夏威夷舉行的韓美日國安首長會議後回國。金聖翰在仁川國際機場接受採訪時表示，與日方就韓日首腦會談的具體時機進行了磋商，但具體內容尚難公開。

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據韓聯社報導，金聖翰當天告訴記者稱，他認為，韓日領導人將有機會借聯合國等多邊會議之機會晤，或在此前後以“穿梭外交”等形式會晤，提出具體的解法。被問及兩國領導人是否會借定於本月中旬的聯合國大會之機舉行會談時，金聖翰只回答，不排除任何可能性。

就二戰時期日本強征勞工等歷史遺留問題，金聖翰表示，此行中沒有時間充分探討有關（歷史問題的）具體解法。他強調，但日方也期待兩國只要解決強征勞工問題，其他懸而未決的問題也會迎刃而解。金聖翰稱，期待雙方基於這種共識在今後一兩個月集中努力於此，也許能找到合理解法。

報導指，若韓日首腦會談月內促成，這將是2019年12月時任韓國總統文在寅和時任日本首相安倍晉三借韓中日首腦峰會之機在成都舉行會晤後，兩國首腦時隔2年10個月會晤。

韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄近來屢次強調改善兩國關係的重要性，尹錫悅曾以總統當選人身份同岸田文雄通電話，還派遣韓日政策協商代表團訪日，並得到岸田親自接見。

不過，據《產經新聞》引述一位日本高級官員報導稱，與會的日本國家安全保障局局長秋葉剛男在與金聖翰的會晤中並未探討兩國首腦峰會的時間表，而只是尋求解決強征勞工問題。此外，美日韓三國的朝核問題首席代表將於7日在東京會晤，共商朝鮮無核化問題。