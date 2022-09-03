印度下周將主持四方安全對話高官會議 日印將於東京舉行2+2部長會

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據《印度教徒報》周五報導，印度將在下周主持美日印澳四方安全對話（Quad）高級官員會議。該會議定於9月5日至6日舉行，是印度與其印太夥伴在下周將舉行的一系列會議之一，被視為印度政府在9月中旬參加上合組織撒馬爾罕峰會之前的“平衡”行動的一部分。屆時，印度總理莫迪將前往烏茲別克斯坦歷史名城撒馬爾罕參加該組織峰會。

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此外，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）和國防部長拉傑納特·辛格(Rajnath Singh) 也將在下周晚些時候前往東京參加印度和日本的外長、防長“2+2” 會議。印度商務部長皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）則將於9月5日至10日前往美國參加雙邊貿易談判，並出席在洛杉磯舉行的“印太經濟繁榮框架” （IPEF）第三次部長級會議，這是該平台自5月由美國總統拜登發起以來首次舉行的面對面部長級會議。

印度外交部發言人阿林達姆·巴吉（Arindam Bagchi）周四在主持記者會時表示：“我認為這反映了我們與我們的夥伴——你們知道，四方安全對話夥伴，但也有雙邊夥伴，（與我們）的密切協調和合作。”他補充說：“日本是少數幾個與我們進行2+2合作的國家之一。美國顯然是另一個（這樣做的）國家，其是我們開始舉行2+2合作的第一個國家，我認為我們期待着與美國在這裡舉行2+2閉會期間會議。”

據了解，在下周四方安全對話部長級會議期間，與會各國的官員們將評估該倡議提出的具體項目的進展情況，包括六個“領導人級”工作組——關於新冠疫情反應和全球衛生安全、氣候、關鍵和新興技術、網絡、空間和基礎設施領域。

此外，雖然印度是這四個國家中唯一不在美國和歐盟因烏克蘭戰爭而對俄羅斯實施制裁的成員，但鑒於戰爭的廣泛影響，該集團預計將討論加強糧食安全和能源安全舉措。本周五，印度商務部還宣布了其部長皮尤什·戈亞爾對美國的訪問，並指他參加“印太經濟繁榮框架”部長級會議將側重於加強經濟合作，“提高印太地區的復原力、可持續性、包容性、經濟增長、公平性和競爭力”。

華盛頓方面，美國國務院周六通過聲明表示，“負責南亞和中亞事務的助理國務卿唐納德·盧（Donald Lu）將於9月5日至8日率領美國代表團訪問印度，以深化美印全面全球戰略夥伴關係。負責東亞和太平洋事務局的副助理國務卿卡米爾·道森(Camille Dawson)將與盧助理國務卿一起參加四方安全對話高級官員會議，國防部負責印太安全事務的助理部長伊利·拉特納（Ely Ratner）將參加美印2+2閉會期間會議和海上安全對話。”

美方表示：“代表團將與印度高級官員會面，討論美國和印度如何擴大我們的合作，以支持一個自由開放、相互聯繫、繁榮、有活力和安全、人權得到尊重的印太地區。盧助理國務卿還將參加美國-印度婦女經濟賦權聯盟下的一個與女企業家的活動，該活動旨在通過婦女有意義地參與勞動力來提高經濟安全。他還將與高級商業主管進行圓桌討論，探討印度如何在未來25年內充分實現其經濟潛力，成為全球供應鏈的核心樞紐。”