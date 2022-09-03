拜登將在月底主持首次美國-太平洋島國峰會：推進自由開放的印度-太平洋

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白宮9月2日通過聲明宣布，美國總統拜登（Joe Biden）將於9月28日至29日在華盛頓主持首次美國-太平洋島國峰會。

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白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）通過聲明介紹稱：“此次峰會將展示美國與太平洋島國和太平洋地區的深厚和持久的夥伴關係，這種關係以共同的歷史、價值觀和人民之間的聯繫為基礎。峰會將反映出我們在氣候變化、大流行病應對、經濟復蘇、海上安全、環境保護以及推進自由開放的印度-太平洋等關鍵問題上不斷擴大和深化的合作。”

據了解，拜登已邀請密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帕勞、瑙魯、基里巴斯、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、瓦努阿圖、薩摩亞、圖瓦盧、湯加和斐濟的首腦參加此次峰會。白宮宣布的這一消息是在所羅門群島近日宣布暫停外國軍艦訪問後作出的，美國及其盟友對所羅門群島與中國稍早達成的新安全框架協議感到擔憂。

值得一提的是，為了強化對印太地區的關注和競爭，拜登5月在白宮召開了美國-東盟特別峰會。拜登表示，這次峰會標誌着美國與東盟這個擁有10個成員國的地區組織之間合作關係一個“新時代”的開始。

拜登隨後在訪問日本期間與日本首相岸田文雄和印度總理莫迪等領導人共同宣布了“印太經濟繁榮框架”(IPEF)的啟動。