日外相：推進日韓、日韓美合作沒有什麼時候比當下更重要

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自東京方面消息，日本和韓國的學者及前外交官等討論兩國關係的論壇“日韓未來對話”9月3日以視頻會議方式舉行，日韓兩國外長各自送上賀詞並表達改善關係的意願。日本外務大臣林芳正表示：“推進日韓、日韓美合作，沒有什麼時候比當下更重要。”韓國外交部長樸振強調：“韓日關係改善的起點已逐漸形成。”

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據《日經新聞》報導，林方正強調：“日韓和日韓美合作取得進展的時間從來沒有比現在更重要”。 他指出，“我們將根據日本的一貫立場保持密切溝通，以使日韓關係恢復到健康的關係。”

樸振通過視頻指出，韓日兩國關係“正在創造改善的機會”。樸振說，希望雙方“恢復互信，爭取緊急解決懸而未決的問題”。

據共同社報導，兩國參會者在論壇上就勒令日本企業支付賠償的原朝鮮被征勞工訴訟交換了意見。日本前外務事務次官杉山晉輔提出：“相互說對方錯了也只能是平行線，拿出智慧才是外交和政治的作用。韓國總統尹錫悅想要這麼做。日本方面有些慢。”

韓國前駐日大使申珏秀表示：“安倍晉三政府在歷史認識上倒行逆施，令韓國的反日（情緒）增強了。”他就原勞工訴訟稱，在韓國製定解決方法的基礎上，“日方也應協助解決”。

報導指，圍繞訴訟，日企未同意支付賠償，部分原告推進扣押企業財產並變賣的程序。韓國政府正在摸索避免變賣的解決方法。