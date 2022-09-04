日首相擬出席紀念日中邦交正常化50周年活動

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據共同社9月4日引述多名知情人士的話報導，就日本經濟團體聯合會（經團聯）與日中友好團體在9月29日迎來日中邦交正常化50周年之際，將在東京舉行的紀念活動，日本首相岸田文雄作為來賓出席的事宜正在協調當中。岸田文雄預計將呼籲強化兩國高級別對話，包括與中國國家主席習近平舉行首腦會談。他力圖使日中關係趨於穩定，以緩解圍繞台灣局勢等問題的緊張。

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報導提及，在時值日中邦交正常化45周年的2017年9月，時任首相安倍晉三出席了中國駐日大使館在東京新大谷飯店主辦的慶祝活動，並提議首腦互訪，促進了雙邊關係改善。目前日本經濟界謀求與最大貿易夥伴中國開展對話與交流的呼聲高漲，岸田文雄能夠多大程度展示對日中關係的具體願景成為焦點。

據知情人士透露，相關紀念活動由以經團聯為中心組成的“日中邦交正常化50周年交流促進實行委員會”主辦，9月29日將在東京都內的酒店舉行。除了首相岸田文雄，也在協調外務大臣林芳正和中國駐日大使孔鉉佑等人出席的事宜。該委員會還向中方提出希望習近平和總理李克強發來寄語。

在此之前，中國駐日大使館和經團聯12日將在東京召開邦交正常化50周年紀念研討會。林芳正和中國外交部長王毅預計將發來寄語。兩人還在探討借聯合國大會9月在美國紐約召開的機會舉行面對面會談。報導指，兩國政府正在摸索以線上方式或借今秋國際會議的機會舉行首腦會談。