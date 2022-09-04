澳洲政府將審查TikTok和微信的用戶數據採集情況

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據《悉尼先驅晨報》和《時代報》9月4日報導，澳大利亞內政部長兼網絡安全部長克萊爾·奧尼爾（Clare O'Neil）已下令她的部門調查社交媒體巨頭TikTok等科技企業的數據採集情況。

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克萊爾·奧尼爾在接受上述兩家報紙周末版採訪時證實，她已要求澳大利亞內政部在明年之前就解決有問題的數據收集行為的社交媒體公司的一系列方案進行彙報。據悉，審查也將包括來自澳大利亞網絡安全中心的意見，該中心隸屬於該國國防部，將對TikTok、微信和其他社交媒體公司進行審查。

克萊爾·奧尼爾稱：“這不僅僅是關於TikTok，我們存在這樣一個基本問題，即我們有一些科技公司的總部設在對私營部門採取更專制方式的國家，這是一個相對較新的問題。”

在談到澳洲的情況時，克萊爾·奧尼爾說：“我們有數以百萬計的澳大利亞人訪問一個應用程序，他們的數據的使用是有問題的，這在很大程度上是國家的一個現代安全挑戰，世界上沒有一個國家找到管理這個問題的簡單解決方案。”

身兼網絡安全部長一職的克萊爾·奧尼爾表示，審查將考慮一系列的選擇，但她確認澳洲政府沒有考慮禁止TikTok這個流行的視頻共享應用程序。

克萊爾·奧尼爾說：“我們正在聽取關於它的選擇的簡報，但這裡沒有靈丹妙藥，這是一個我們必須繼續努力解決的問題。”TikTok去年在全球的月度活躍用戶達到10億，其中約700萬在澳大利亞。

克萊爾·奧尼爾稱，令人擔憂的是，澳大利亞人“知道他們的數據沒有得到一些公司的保護”，但“它們仍然被數百萬人使用”。

克萊爾·奧尼爾說，政府需要更好地告知澳大利亞人，他們的數據是如何被使用的，以及為什麼他們應該關心這個問題。

克萊爾·奧尼爾稱：“他們可能知道一些關於數據使用量有點不清楚的事實，但這並不能阻止他們使用這個應用程序。”她補充說：“我們可能需要與人們多討論一下，為什麼這是他們應會擔心的事情。”

克萊爾·奧尼爾說：“TikTok不是這一切的開始和結束。（這是關於）非常有優勢的科技公司和它們在我們生活中扮演的角色。”

此外， 澳大利亞在2018年通過《反外國干預法》，將以隱蔽或涉及欺騙的方式影響其國內政治或政府進程的行為定為刑事犯罪。克萊爾·奧尼爾表示，本屆政府將研究在澳大利亞打擊外國干預所需的“下一階段的工作”。