俄駐喀布爾大使館遇自殺式襲擊 至少6死

恐怖襲擊

9月5日，駐阿富汗首都喀布爾的俄羅斯大使館外發生一起自殺式爆炸，造成兩名大使館工作人員和至少四名阿富汗平民死亡，莫斯科譴責這是一起“不可接受的恐怖行為”。塔利班於 2021 年 8 月重新掌權後，俄羅斯是少數幾個在阿富汗保持外交使館人員的國家之一。另據最新消息，伊斯蘭國組織聲稱對喀布爾炸彈襲擊案承責。

廣告 繼續瀏覽後續

這名炸彈手在接近使館大門時被塔利班警衛擊斃，但據說爆炸物仍被引爆。

襲擊發生地的警區負責人毛拉維·薩比爾（Mawlawi Sabir）告訴路透社：“自殺式襲擊者在到達目標之前，被俄羅斯大使館的（塔利班）警衛認出並擊斃。”

俄羅斯外交部說，大使館兩名工作人員在爆炸中死亡。

“一名身份不明的武裝分子引爆了一個爆炸裝置。由於這次襲擊，外交使團的兩名成員被殺，阿富汗公民也有傷亡。”該部在一份聲明中說，爆炸發生在喀布爾的“俄羅斯大使館領事部入口附近”。

喀布爾警察局長的發言人哈立德·紮德蘭（Khalid Zadran）說，至少有四名平民喪生，另有十人受傷。

據俄羅斯外交部和國家通訊社報導，事發時阿富汗人正在領事部入口處等待辦理簽證事宜。爆炸發生時，一名俄羅斯外交官正在從大樓里走出來，喊出簽證候選人的名字。

紮德蘭說，目前還不清楚襲擊者是在被擊斃前引爆了爆炸，還是槍聲引爆了炸藥。該事件正在調查中。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱這次爆炸是“恐怖行為，絕對不能接受”。他在每天的新聞電話會議上告訴記者，“現在需要做的主要事情是從當地獲得相關信息，以了解我們外交代表的情況。”

聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）譴責了這次爆炸。

聯合國在推特上提到塔利班政府時寫道：“鑒於最近發生的事件，聯阿援助團強調，事實上的當局需要採取措施，確保人民以及外交使團的安全和安保。”

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Lavrov）說，在襲擊發生後，大使館已經加強了安全，“塔利班當局的額外力量”，包括塔利班管理的情報部門，也被調來了。

拉夫羅夫說：“我們希望這一恐怖行為的組織者和肇事者將受到懲罰。”

美聯社報導說，目前，沒有人聲稱對此事負責，但人們馬上想到這可能是伊斯蘭國極端組織（Islamic State group）所為。去年塔利班在美國撤軍後控制了阿富汗，俄羅斯是少數幾個在喀布爾保持大使館開放的國家之一。