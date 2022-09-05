印度外長：作為世界第五大經濟體，印度應該表現出自信

印度/印太/中國

據《印度教徒報》報導，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）9月4日表示，在討論印度的海洋利益時，只談論印度洋而不探討太平洋，這顯示了思維的局限性。他提出，印度應該超越這種歷史性的思維路線。蘇傑生說：“印度-太平洋是世界上正在發生的一個新的戰略概念”。彭博社2日報導，根據國際貨幣基金組織（IMF）最新數據顯示，印度已經超過英國，成為了世界第五大經濟體。

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蘇傑生周日在參加其撰寫的《印度的方式：應對一個不確定世界的戰略》的古吉拉特語譯本發布會時提出，印度不應干涉其他國家的問題，這種想法是一種“教條”，應該得到改變。

蘇傑生說，作為世界第五大經濟體，印度應該表現出自信，“由於我們的習慣讓我們束手束腳，所以缺乏自信”。他還談到，“與美國接觸，應對中國，結交歐洲，安撫俄羅斯，拉攏日本......是印度外交政策中的‘人人受助和人人信賴’（的格言）。”

蘇傑生提到：“到目前為止，每當我們想到海洋的時候，我們就會想到印度洋。這就是我們思維的局限性，每當我們談論海洋利益時，我們就會談論印度洋。”他補充說：“但我們50%以上的貿易都是朝向東方，朝向太平洋的。印度洋和太平洋之間的界線只是在地圖上，存在於地圖冊上，但現實中並沒有這樣的東西......。”

蘇傑生強調：“我們應該在思考中超越歷史界限，因為我們的利益已經增加。印度-太平洋是世界上正在發生的一個新的戰略概念。”

當談及書中的一個章節時，蘇傑生說，“我們不應該干涉世界上其他人的問題，這是一種教條。”他解釋說：“在20世紀50年代和60年代有可能我們沒有這個能力，也不符合我們的利益，但前些日子我們成為第五大經濟體。一個人在第20名和第5名上的思維不可能是一樣的。我們應該根據我們的能力來改變。”

蘇傑生說：“我們應該展示的信心並不存在，之所以不存在是因為我們的習慣讓我們被束縛住了。”他還引用了其書中的一句話：“與美國接觸，應對中國，結交歐洲，安撫俄羅斯，拉攏日本”，並稱“這就是印度外交政策中的‘人人受助和人人信賴’。”莫迪總理曾表示，他要建設的“新印度”是一個社會沒有歧視、人人和諧相處的印度，是一個“人人受助、人人發展，人人信賴”的新印度。

蘇傑生說：“我們已經達到了這樣的水平，我們應該儘可能地與每個人保持關係，以推進我們自己的利益，因為印度的進步在某種程度上成為我們的一個標準。我們已經達到了這樣的水平，我們應該與每個人保持我們自己的利益，以便向前邁進”。

談到中國，蘇傑生說，中國是印度的“超級鄰居”，從中國的進步及中國對印度及其利益的影響中可以學到教訓。“中國是我們的鄰國，而且在某種程度上是我們的超級鄰國。它是最大的鄰國，當你看它的力量，它的經濟，它所達到的位置，它的發展。我們也必須看看在它的進步中是否有對我們的教訓，以及它對我們的影響，對我們的利益，對我們其他鄰國的影響，”他說。

蘇傑生說：“中國的經濟是我們的四倍多。我相信，我們的思維應該是競爭性的，而不是消極的”。他還提及，印度也有必要更多地考慮日本。蘇傑生指出，在過去的75年裡，印度受到了分治、延遲進行經濟改革以及兩次核試驗之間的差距的傷害。

蘇傑生說：“這三個因素在某種程度上對我們來說是一種影響，現在可以看到。我們如何牢記這些，是我們戰略的一個重要部分。”他還詳細介紹了史詩《摩訶婆羅多》對印度外交的啟示。

蘇傑生說：“沒有比這更好的故事了，有這麼多的例子、困境......世界上沒有比這更好的故事了。如果我們不談論自己，那麼世界將如何談論我們”。他說：“世界的現狀和當時摩訶婆羅多的景觀，印度的情況，在某處我看到了相似之處。”