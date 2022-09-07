普京：經蒙古國向中國供應天然氣的所有主要參數都已達成一致

輸油管道

蒙古總理羅布桑那木斯來·奧雲額爾登9月7日在電視台上表示：中俄之間正在討論連接兩國天然氣管道事宜。俄羅斯總統普京9月7日在東方經濟論壇全體會議上表示：“經蒙古國向中國供應天然氣的所有基本參數已協商好包括價格。”

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普京在海參崴第七屆東方經濟論壇全會上稱：“（供應俄羅斯天然氣的）一條路線可以經蒙古國鋪設。蒙古國是我們的友國，我們認為蒙古國保持政治穩定沒有任何問題。據我所知，此交易的所有基本參數已協商好，甚至在一貫難與中國朋友商定的價格問題上，我們都達成了一致。

這個問題可向米勒先生（俄氣總裁）求證。我們的中國朋友是不好拿下的談判對象——當然，在談任何交易時，出於本國利益考慮是非常正確的，但他們是穩定可靠的盟友，中國的市場也很龐大。”

這條全長2600公里的管道預計將在2030年左右投入使用，但業內人士認為，鑒於莫斯科需要為其能源供應尋找市場，這一計畫可能會提前。

今年2月初，中俄簽署了沿遠東路線出口天然氣的合同。每年供應總量480億立方米。但考慮到“西伯利亞力量2號”及其途徑蒙古國的“東方聯盟”號天然氣管道，對中國的天然氣出口量每年可能再增加500億立方米。