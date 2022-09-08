日本印度2+2部長級會議 強化戰略與國防合作

日因國防合作

印度國防部長辛赫（圖左）（Rajnath Singh）與日本防衛大臣濱田靖一（圖右）2022年9月8日在東京舉行雙邊會議

印度與日本周四（9月8日）舉行第2屆2加2部長級會議，聚焦加強國防合作事宜。今年是印度與日本建立外交關係70周年，印度與日本都是以美國為首的「四方安全對話」（Quad）的成員。

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抵達東京的印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）、防長辛赫（Rajnath Singh）二人，8日與日本外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一，舉行第2屆日本印度2加2部長級會議。

據中央社報道，辛赫在會後推文說：印度與日本將繼續推動特別戰略與全球夥伴關係。印度與日本的防衛合作，將在確保自由、開放及以法治為基礎的印度太平洋區域的工作上，扮演關鍵角色。”

報道稱，辛赫和濱田靖一承諾將繼續推動包括代號達摩衛士（Dharma Guardian）、日本印度海事演習（IMEX）與馬拉巴爾（Malabar）在內的雙邊及多邊演習。辛赫指出，印度日本雙邊防衛演習的逐漸複雜化，正是兩國防衛合作持續深化的展現。

辛赫也強調，兩國有必要擴展在國防設備及技術合作等領域的夥伴關係，並邀請日本產業赴印度的國防產業走廊投資。

據了解，印度的國防產業走廊分為南、北兩部分，北方位於北方省（Uttar Pradesh），南方則位於坦米爾那都省（Tamil Nadu），正在開發中，生產小至手榴彈、步槍，大至戰鬥機、飛彈等軍事裝備，希望躋身國防裝備出口國之列。

同時，兩國部長也期待儘早舉辦首次的印度日本戰機演習，讓雙方未來演習更加深入與多元。

另據印度外交部公布的2加2會議聯合聲明指出，雙方部長就攸關相互利益的區域性及全球性議題，進行坦率、具成果的討論，特別是在印度太平洋區域和烏克蘭的局勢上。

該聲明說，雙方認同安全挑戰形勢愈發嚴峻，需要全球通力合作方能因應，並重申印度與日本承諾共同維持以法治為基礎、尊重國家主權與領土完整性的全球秩序。並強調，各國應“依據國際法和平解決爭端”，勿訴諸威嚇或試圖單方面改變現狀。

印度與日本並沒有點名任何國家，但北京近月來因美國多名政治人物訪台而升級在台灣周邊的軍事活動，造成區域緊張。

根據聯合聲明，日方決心在未來5年內強化日本防衛能力並爭取大幅提高國防預算以達成這項目標，現正檢視所有必要國防選項，包括“反擊能力”在內。印方也表示支持，並稱將加強與日本的安全及國防合作。

2019年11月，印度與日本在新德里舉行了首屆2加2部長級會議。第3屆的2加2會議又將移師印度舉行。