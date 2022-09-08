日本日華議員懇談會“雙十節”組團訪台

日本，台灣，台日關係

9月7日，日本超黨派議員聯盟日華議員懇談會（會長古屋圭司）在國會內召開大會，決定在包括10月10日“雙十節”在內的期間派議員代表團訪問台灣。議員聯盟事務局長木原稔在會後向記者宣布了這一消息。

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由於新型冠狀病毒感染的蔓延，議員聯盟時隔三年首次組織團隊訪問台灣，他們正在就與蔡英文總統會面進行調整。

包括議員代理在內的約160人出席了大會。台灣方面有台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷出席會議。

日華議員懇談會大會還確認了在年底前就安全保障問題舉行日、美、台議員之間“戰略對話”。如果實現，這將是自2021年夏天第一次“戰略對話”以來的又一次“戰略對話”，當時前首相安倍晉三出席了對話。配合台灣的“雙十節”，大會決定了10月8日到10日的訪台日程。

古屋圭司會長和木原稔事務局長在8月22日至24日訪問台灣，總統蔡英文8月23日會見了古屋圭司等，談到日台關係，古屋圭司特別用台語表示，“台灣有代志、日本有代志”。他說，台灣有事、日本有事，也是日美同盟有事，這是前首相安倍晉三生前經常表達的想法。

古屋圭司在9月7日的大會上強調：台灣將遭中國侵略的可能性在現實中越來越大，危機不斷升級，必須與具有共同價值觀的國家緊密合作加以對應。

台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷表示：“願加深我們的友誼和相互了解，進一步促進合作，這將與自由和國際社會的穩定、和平聯繫在一起。”

而台灣外交部8日宣布，本月將派台灣代表出席前首相安倍晉三的國葬，現在正在遴選代表。

外交部發言人說：“我們已經收到日方的通知”，並補充說，“我們仍在研究參加活動的候選人。”

7月，台灣副總統賴清德作為友人出席了安倍前首相的葬禮。

另據報道，安倍的家鄉山口縣已進行最終調整，將於10月15日為前首相安倍晉三舉行縣民葬， 參會人數約2000人，預計將有從台灣來日本的數十名人士參加。

安倍生前曾擔任超黨派議員聯盟日華議員懇談會的顧問，為沒有外交關係的日本與台灣之間重要的外交管道。