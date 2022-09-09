金正恩立法：為先發制人可轟原子彈

朝鮮/核武器

據朝鮮國家媒體今天報道，朝鮮核武庫議題有了新的威脅升級：平壤剛剛通過一項法律，授權軍隊可以進行預防性核打擊，並宣布該國的核大國地位 "不可動搖逆轉"。這一宣布是在朝韓關係緊張的背景下作出的。平壤今年進行了創紀錄多的導彈試驗，平壤指責韓國對朝鮮最近爆發的新冠病毒疫情負責。

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據本台報道，朝鮮通過法律允許先發制人的核打擊。據朝中社說，該法律將允許朝鮮在外國勢力威脅平壤時 "自動 "和 "立即 "發動先發制人的核打擊，以消滅敵對勢力。

今年7月，朝鮮領導人就說，朝鮮如果與美國和韓國發生軍事對抗時，朝鮮準備動用核威懾力量。" 朝中社說，朝鮮領袖金正恩在9月8日對朝鮮議會的一次演講中說："要我們放棄核武器是完全不可能的，根本不可能有無核化的談判。

朝鮮在2022年進行了破紀錄的一系列武器試驗，包括自2017年以來首次發射洲際彈道導彈。美國和韓國官員多次警告說，朝鮮正準備進行稱是第七次的核試驗。自2019年以來，國際社會制裁，或提供經濟援助旨在讓平壤放棄核計畫懸而未決，華盛頓和平壤之間的核武會談也陷入僵局。

上個月，首爾向朝鮮提出了一個重大的援助計畫，包括食品、能源，但也幫助基礎設施升級，以換取朝鮮無核化。然而，朝鮮拒絕了這一提議，稱這是 "無稽之談"。

但韓國總統上個月說，韓國沒有考慮研發原子彈。

8月下旬，面對朝鮮日益增長的核威脅，美國和韓國進行了2018年以來最大規模的聯合軍事演習。華盛頓是韓國密切的安全盟友，在韓國駐紮了大約28,500名美軍，以保護韓國不受朝鮮威脅。

據法新社說，朝鮮繼續指控韓國造成朝鮮爆發新冠病毒疫情。

評論擔心，朝鮮以不同借口，加大對韓國的敵對與軍事威脅，並且以各種借口加強發展核計畫。