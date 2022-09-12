蒙古落成一條通向中國鐵路 擴大煤炭出口

中國/蒙古/能源

蒙古國總統上周為一條鐵路線舉行了落成典禮，這可能會將其對中國的煤炭出口提高到每年5000萬噸。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社烏蘭巴托報道，上周五，蒙古國總統烏克納-呼日勒蘇赫出席了鐵路落成典禮儀式，標誌着連接戈壁灘南部塔班陶勒蓋煤田和中國邊境的嘎順蘇海圖的鐵路線的啟動。距邊境270公里的塔班陶勒蓋煤礦儲藏達64億噸，其中約四分之一是用於鋼鐵工業的優質焦炭，其餘為動力煤。

據建造該鐵路線的國有鐵路有限責任公司，這條233公里長的鐵路線每年可向中國出口3000萬至5000萬噸煤炭。 面對更加極端的天氣狀況、經濟衰退和全球燃料危機，中國最近加緊了對煤炭的投資。

多年來，煤炭一直通過卡車運往中國，導致邊境排長隊和經常發生事故。據鐵路局稱，通過新的鐵路線的預計將把煤炭運輸成本降至每噸8美元，而用卡車運煤時每噸成本為32美元。

採礦業占蒙古國內生產總值的四分之一，該國正在尋找更有效和更便宜的方式來出口其礦物，並已制定了一項國家戰略，以擴大其通往俄羅斯和中國的鐵路網絡。據法新社，2020年，蒙古出口了2860萬噸煤炭，但去年的出口量下降到1590萬噸。

在蒙古總理奧雲額爾登·盧夫桑納姆賴 (Oyun-Erdene Luvsannamsrai) 2 月訪問北京期間，兩國政府敲定了三個主要鐵路項目的蒙中過境點，這些項目均從蒙古礦產豐富的南戈壁到中國。其中就包括連通塔班陶勒蓋煤田和中國邊境的嘎順蘇海圖的鐵路線。

美國《外交政策》雜誌今年五月底曾分析報道，2022年底前蒙古國將建成具有戰略性重要意義的鐵路線，這將有助於加強俄羅斯和中國之間的物流聯繫。報道稱，蒙古國將擴大本國至中國的貨運物流，在年底前三條主要的鐵路線將完工。這一舉措對商品市場有着重要的意義，中國和俄羅斯將得以擴大資源貿易（尤其是煤炭和金屬），加強安全並且更穩健地應對制裁。

蒙古國的鐵路網全長1900公里，幾乎完全是在20世紀在蘇聯的幫助下建成的。這條鐵路網主要包括俄羅斯和中國之間的跨蒙古線，以及通往額爾登特市的一條支線。