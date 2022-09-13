亞美尼亞與阿塞拜疆邊境再起武裝衝突，美俄對局勢深表不安

高加索地區衝突

資料圖片：2020年11月25日，亞美尼亞軍隊把守在一個通往與阿塞拜疆邊境附近村莊Kalbajar的路口。

高加索地區兩個前蘇聯加盟共和國阿塞拜疆和亞美尼亞邊境12日至13日夜間再次發生大規模武裝衝突。此前由歐盟斡旋達成的和平進程能否繼續成懸念。美國呼籲兩國立即停火。俄羅斯與亞美尼亞兩國國國防部長表示願採取措施穩定邊境形勢。

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13日零點的鐘聲剛剛響過，亞美尼亞和阿塞拜疆邊境地區再起大規模武裝衝突，並造成傷亡。亞美尼亞目前承認軍中已經有至少49人喪生。阿塞拜疆方面尚未通報傷亡情況。

兩國相互指責對方為衝突再起負責。亞美尼亞國防部13日發表公報，指責阿塞拜疆武裝力量當日凌晨“在大炮和無人機輔助下試圖向亞美尼亞境內挺進”。雙方在邊境多個地點交火。

阿塞拜疆則指責亞美尼亞發動“大規模顛覆行動”，並稱亞美尼亞炮彈襲擊也在其軍中造成傷亡。

根據法新社和路透社報道，在俄羅斯斡旋下，兩國一度迅速達成一項停火。但當地媒體注意到，停火協議在國際標準時間清晨5點剛一生效，就已經失效。

這兩個高加索地區國家自脫離前蘇聯宣布獨立後，最近三十年間已經發生兩次戰爭。爭奪焦點是對納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的控制權。2020年的交戰行為在歐洲聯盟斡旋下暫告平息，但邊境衝突再起顯示相關和平進程十分脆弱。

美俄兩國先後對當地局勢深表不安。美國國務卿布林肯呼籲雙方立即停火，不要以軍事手段解決衝突。

正疲於應對烏克蘭戰爭的俄羅斯國防部長13日與亞美尼亞國防部長通話，表示將採取措施，穩定邊境形勢。

長期支持阿塞拜疆的土耳其13日則通過外長之口，呼籲亞美尼亞停止挑釁。