日中兩國外長在紀念邦交正常化50周年研討會上發表視頻講話

日中邦交正常化50周年

9月12日，在東京和北京兩地，舉行了題為“不忘初心 開創未來”的紀念日中邦交正常化50周年研討會，日中兩國外長分別在研討會上發表視頻講話。

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座談會由日本經濟團體聯合會和中國駐日本大使館共同主辦，由中國社會科學院日本研究所、日中國交正常化50周年交流促進實行委員會、日本中國友好協會等日中友好七團體協辦。

駐日本大使孔鉉佑、日本前首相福田康夫發表主旨演講。中國社科院秘書長趙奇及日本經團聯會長十倉雅和、自民黨前幹事長二階俊博、國際貿易促進協會會長河野洋平以及兩國政府、經濟界、學術界、媒體、智庫、友好團體代表等200餘人分別在東京、北京會場與會。

林芳正外相在視屏講話中指出：“日中關係的進步是兩國人民不懈努力的結果。以這樣的智慧和經驗為堅實的依託，構築建設性的、安定的日中關係，是我們從前輩那裡繼承下來的使命，也是我們對子孫後代的責任。”

中國國務委員兼外長王毅在視頻講話中強調堅持“一個中國”原則稱，必須恪守兩國之間的承諾，對於台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊。

王毅表示，50年前，兩國老一輩領導人以卓越的戰略眼光和政治膽識，打破冷戰堅冰，排除重重干擾，作出實現中日邦交正常化的政治決斷，揭開了兩國關係史上嶄新的一頁。50年來，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，奠定了兩國關係的政治法律基礎，各領域務實合作取得豐碩成果。孔子曰“五十而知天命”。睦鄰友好相處、發展振興亞洲，正是中日兩國的命運所系、初心所在、責任所歸。

王毅指出：要踐信守諾，維護中日關係政治基礎。“與國人交，止於信”。要確保兩國關係行穩致遠，必須恪守中日達成的四個政治文件和迄今做出的承諾。對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。

中國駐日本大使孔鉉佑在主旨演講中指出：“希望（日本）不要利用台灣問題參與挑釁行動來遏制中國，希望不要對中日關係造成進一步損害。”

日本前首相福田康夫承認雙方在信賴關係上存在鴻溝，強調需要對話與交流。日本經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和指出“密切溝通很重要”。