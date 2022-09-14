上海合作組織峰會之際 吉爾吉斯和塔吉克邊境交火

俄羅斯

上合組織舉行峰會之際，俄羅斯後院的阿塞拜疆和亞美尼亞爆嚴重衝突，吉爾吉斯和塔吉克兩國邊防14日也因邊界糾紛而交火，而這兩國都是上合組織的成員國。

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烏克蘭過去幾天對東北部展開大規模反攻，收復俄羅斯佔領的數千平方公里失土。與此同時，外高加索夙敵阿塞拜疆和亞美尼亞13日為存在主權爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發2020年交戰以來最嚴重衝突，造成雙方約100名士兵陣亡。俄羅斯13日宣布已協調兩方停火。但阿塞拜疆亞美尼亞當局現在都互控對方違反停戰協議。

中央社轉引路透社報道：就在一項區域安全高峰會即將在中亞召開前夕，兩個前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯和塔吉克14日發生邊防衝突，至少造成兩名吉爾吉斯邊防哨兵受傷。吉爾吉斯邊防指控塔吉克佔據了未標定國界區段的陣地。

另據塔吉克媒體“亞洲+”（Asia-plus）引述匿名消息人士報導，事件造成塔吉克一名邊防哨兵喪生，另5人受傷。俄羅斯新聞社（RIA）也報導，塔吉克一名邊防哨兵陣亡。塔吉克當局指控吉爾吉斯部隊對一處邊防哨所發射迫擊砲和機槍。俄羅斯官方信息顯示：雙方都表示，邊防代表正進行協商，盼情勢得以穩定下來。

吉爾吉斯和塔吉克都與俄羅斯結盟，俄羅斯在兩國境內也都有軍事基地。法新社14日報導，970公里長的兩國邊界中，有近半存在爭議。畫界進展緩慢，邊境緊張時有所聞。2021年雙方曾經發生造成50人喪命的前所未見衝突，幾乎引爆兩國全面開戰的疑慮。