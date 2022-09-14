俄羅斯

上海合作組織峰會之際 吉爾吉斯和塔吉克邊境交火

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中國國家主席習近平和來華訪問並出席上海合作組織青島峰會的俄國總統普京握手 2018年6月10日
中國國家主席習近平和來華訪問並出席上海合作組織青島峰會的俄國總統普京握手 2018年6月10日 WU HONG/EFE
作者： 肖曼
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上合組織舉行峰會之際，俄羅斯後院的阿塞拜疆和亞美尼亞爆嚴重衝突，吉爾吉斯和塔吉克兩國邊防14日也因邊界糾紛而交火，而這兩國都是上合組織的成員國。

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烏克蘭過去幾天對東北部展開大規模反攻，收復俄羅斯佔領的數千平方公里失土。與此同時，外高加索夙敵阿塞拜疆和亞美尼亞13日為存在主權爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發2020年交戰以來最嚴重衝突，造成雙方約100名士兵陣亡。俄羅斯13日宣布已協調兩方停火。但阿塞拜疆亞美尼亞當局現在都互控對方違反停戰協議。

中央社轉引路透社報道：就在一項區域安全高峰會即將在中亞召開前夕，兩個前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯和塔吉克14日發生邊防衝突，至少造成兩名吉爾吉斯邊防哨兵受傷。吉爾吉斯邊防指控塔吉克佔據了未標定國界區段的陣地。

另據塔吉克媒體“亞洲+”（Asia-plus）引述匿名消息人士報導，事件造成塔吉克一名邊防哨兵喪生，另5人受傷。俄羅斯新聞社（RIA）也報導，塔吉克一名邊防哨兵陣亡。塔吉克當局指控吉爾吉斯部隊對一處邊防哨所發射迫擊砲和機槍。俄羅斯官方信息顯示：雙方都表示，邊防代表正進行協商，盼情勢得以穩定下來。

吉爾吉斯和塔吉克都與俄羅斯結盟，俄羅斯在兩國境內也都有軍事基地。法新社14日報導，970公里長的兩國邊界中，有近半存在爭議。畫界進展緩慢，邊境緊張時有所聞。2021年雙方曾經發生造成50人喪命的前所未見衝突，幾乎引爆兩國全面開戰的疑慮。

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