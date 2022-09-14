法國外長會見印度外長、總理 法印澳月內將恢復三邊外長對話

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法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）9月14日與印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）舉行了會談，並拜會了總理莫迪（Narendra Modī）。蘇傑生在會後的聯合記者會上向媒體介紹，印法兩國外長將在本月稍後的聯合國大會期間與澳大利亞外交部長黃英賢舉行三邊會談。此外，法國、印度和阿聯酋的三邊對話也將升級為部長級會議。

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科隆納在法印兩國建交75周年之際自9月13日至15日對印度進行為期三天的訪問。法國外交部指，科隆納當天與她的印度同行蘇傑生進行了非常富有成效的會談。雙方就由俄羅斯入侵烏克蘭所引發的危機的立場進行了協調，並強調了深化法國-印度戰略夥伴關係的共同意願，該關係正慶祝建立24周年。

據印度外交部發表的聲明介紹，“兩位部長重申了他們對深化印法戰略夥伴關係的共同承諾，考慮到不斷變化的地緣政治，特別是在兩國都是印太地區的常駐大國。部長們歡迎將雙邊關係擴展到藍色經濟和海洋治理等新領域，並評估了印度和法國在2022年2月通過的雙邊路線圖的進展。作為藍色經濟路線圖的一部分，印度將成為即將在法國布雷斯特舉行的‘海洋技術周’的‘主賓國’，這將使雙方的藍色經濟利益相關者聚集一堂。兩位部長還表示支持將在未來幾周內舉行的第一次藍色經濟對話，並期待加深印度和法國機構之間的技術合作。”

聲明提及：“蘇傑生博士和科隆納女士還對恢複印度-歐盟貿易和投資協定的談判以及地理標誌協定表示歡迎。印度方面讚賞法國在擔任歐盟輪值主席國期間為確保重啟貿易談判所做的努力。雙方一致認為，儘早締結協議將進一步加快雙邊貿易的穩步上升，在2021年4月至2022年1月期間，雙邊貿易額達到98.7億美元。”

聲明亦指：“蘇傑生博士和科隆納女士還討論了一些區域、全球和多邊問題，包括歐洲目前的衝突、即將召開的聯合國大會、兩國在聯合國安理會正在進行的密切合作以及印度在即將擔任二十國集團輪值主席團時的優先事項。兩位部長對印度-法國-阿聯酋三邊框架協調人的首次會議表示歡迎，並敦促官員們為合作準備一個商定的路線圖。”

聲明補充說：“兩位部長還表示有興趣在印度-法國-澳大利亞三邊機制下恢複合作。兩位部長期待着本月晚些時候在紐約聯合國大會期間舉行的三邊部長級會議。作為他們在印太地區合作的一部分，兩國部長同意努力建立一個‘印太三邊發展合作基金’，以支持以印度為基地的創新者和初創企業將他們的創新帶到第三國，特別是在印太地區，同時也探索在國際太陽能聯盟及其STAR-C項目框架下開展發展項目的機會，法國為此捐助了100萬歐元。”

據印方介紹：“在她訪問的第二站，科隆納女士將於2022年9月15日在孟買訪問馬紮貢船塢造船廠有限公司，那裡正在進行印度-法國合作的P75潛艇項目。她還將在孟買會見印度商業代表，並將參加由觀察家研究基金會（簡稱ORF）組織的印度-太平洋會議。”

蘇傑生在會後的記者會上提及：“當外長們會面時，我們的重點自然會放在當今的重大國際問題上。鑒於多重壓力和挑戰造成的動蕩，現在尤其如此。我們今天的談話涵蓋了許多這樣的關切，其中包括烏克蘭的衝突、印太地區的緊張局勢、新冠病毒大流行病的後果、阿富汗的發展和《聯合政治協議》（伊朗核協議）的前景。”

蘇傑生說：“我們還探討了如何通過加強印度和法國的合作來更好地服務於我們各自的利益和國際社會的利益。法國在印度-太平洋的兩端都有長期的存在。聽取科隆納部長對這些地區的看法和評估確實具有很大的價值。我們同意為建立印太三邊發展合作而努力，這將促進發展項目，特別是在國際太陽能聯盟的框架內。”

蘇傑生表示：“法國是歐盟的一個重要成員，我們自然討論了推進印度-歐盟在貿易、投資和地理標誌方面的談判。我們歡迎開始這方面的第一輪談判。我感謝科隆納部長，感謝法國在擔任歐盟輪值主席國期間為加快這些進程所做的努力。她向我介紹了歐盟正在討論的各種事項，包括烏克蘭的情況。”

蘇傑生說：“印度和法國之間不斷擴大的舒適度的一個反映是對與其他夥伴建立三邊形式的興趣。我之前提到了我們在印太地區的發展問題上的合作。我們也期待着本月晚些時候在紐約與我們的同事黃英賢部長舉行的印度-法國-澳大利亞三邊會議。鑒於我們從正式會議中得到的積極反饋，另一個三邊會議，與阿聯酋也將升級為部長級會議。”

蘇傑生談到：“印度和法國有一個長期的傳統，一個在多邊平台和全球問題上合作的強大傳統。目前，我們一起在聯合國安全理事會任職，我們在那裡的協調是值得稱讚的。我特別讚賞法國在恐怖主義的挑戰上所採取的明確立場。我與科隆納部長分享了印度對我們即將擔任二十國集團輪值主席國的看法和期望。”

蘇傑生說：“當然，外交部長們有責任整合他們雙邊的各種合作流。就印度和法國而言，鑒於我們在如此多的領域相互合作，這確實是一項艱巨的任務。我們做了一個全面的審查，我想我可以代表我的法國同行宣布，我們對我們所討論的一系列領域的進展感到滿意——國防、核、太空等，但我們期望加快步伐。”

據印度總理府介紹，科隆納周三在與莫迪會晤時除了討論雙邊和其他共同關心的問題外，“部長還向總理轉達了馬克龍總統的友誼和合作的信息。莫迪總理深情地回顧了他最近與馬克龍總統在巴黎和德國埃爾莫城堡的會晤，並轉達了他希望儘早在印度歡迎總統的願望。”

莫迪通過推特表示：“很高興今天會見了法國歐洲和外交部部長科隆納。我們討論了雙邊、區域和全球問題上的合作。我轉達了對我的朋友埃馬紐埃爾·馬克龍的熱烈問候。”科隆納回應說：“很榮幸拜會莫迪總理。我傳達了馬克龍總統關於深化我們戰略夥伴關係的決心。”