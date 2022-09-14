美日防長舉行會談：重申台海和平與穩定的重要性

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日本防衛大臣濱田靖一9月14日在五角大樓與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行了會談，這是兩人首次面對面的磋商。據悉，兩國防長在會議上確認了他們的共同目標，“即實現美日聯盟的現代化，加強綜合威懾力，並與志同道合的夥伴進一步合作，以確保一個自由和開放的印度-太平洋。”

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美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）周三通過聲明介紹稱，“國防部長勞埃德·奧斯汀三世歡迎他的日本同行、防衛大臣濱田靖一在他被任命為防衛大臣後首次訪問華盛頓特區時來到五角大樓。奧斯汀部長重申了美國對日本防務不可動搖的承諾，以及我們對在基於規則的國際秩序面臨挑戰時加強美日聯盟的共同承諾。”

美方指出：“會議期間，兩位領導人就廣泛的區域安全和聯盟問題交換了意見。他們確認了他們的共同目標，即實現美日聯盟的現代化，加強綜合威懾力，並與志同道合的夥伴進一步合作，以確保一個自由和開放的印度-太平洋。”

日本防衛省亦通過聲明介紹稱，兩國防長的會談持續了約95分鐘。就區域問題，日方表示：“兩位部長就圍繞日美聯盟的挑戰性安全環境進行了廣泛的討論。部長們再次強烈譴責中國在8月初發射彈道導彈，包括落入在日本專屬經濟區內的導彈，認為這是一個關係到日本安全和日本人民安全的嚴重問題。”

日方稱：“部長們重申了台灣海峽和平與穩定的重要性，並一致認為他們將呼籲和平解決兩岸問題。部長們確認，他們不會容忍以武力單方面改變印太地區的現狀，雙方將為此進行密切和無縫合作。”

日方續指：“兩位部長確認，俄羅斯對烏克蘭的侵略是一種破壞國際秩序基礎的暴行。他們確認，日本和美國將繼續共同努力，繼續支持烏克蘭。關於朝鮮的核和導彈問題，部長們歡迎日美韓在8月的導彈預警演習‘太平洋龍’期間的演習。兩位部長確認，他們將進一步推進更緊密的日美雙邊和日美韓三邊合作，以便以協調一致的方式迅速應對朝鮮的挑釁行動。”

日方指出：“部長們一致認為，他們將加強與該地區和其他地區的夥伴國家的合作，以維護和加強一個自由和開放的印度-太平洋”。

就日美安保合作，日方稱：“濱田大臣表示，他決心通過制定新的《國家安全保障戰略》等從根本上加強日本的防衛能力，審查包括所謂‘反擊能力’在內的所有選項。濱田大臣還表示，防衛省正在努力確保大幅增加所需的國防預算，以實現這一目標。奧斯汀部長表示他強烈支持這些努力。兩位部長確認，日本和美國的戰略有着相同的方向，他們將更緊密地調整各自的戰略以加強聯盟。”

日方稱：“奧斯汀部長重申，美國向日本提供包括核能力在內的延伸威懾力的承諾仍然堅定不移。兩位部長確認，日本和美國將深化討論，包括在部長一級的討論，以努力確保美國的核威懾，包括核能力保持可信和具有韌性。部長們同意加強情報、監視和偵察（ISR）能力的重要性，這是加強聯盟威懾和應對能力的一部分。”

日方還提及：“部長們一致認為，日本和美國將進一步加快在設備和技術領域的合作，以確保聯盟的技術優勢。從這個角度出發，部長們同意繼續對反高超音速技術進行聯合分析，並在其進展的基礎上，開始考慮對技術和部件進行聯合研究。”

日方稱：“部長們還同意進一步加快在有可能與F-X等載人飛機合作的無人駕駛飛行器方面的合作，以及加強供應鏈的努力等。兩位部長一致認為，信息安全和網絡安全對於深化日美防務合作至關重要。濱田大臣解釋說，日本將努力從根本上加強網絡安全。”