國際原子能機構稱朝鮮仍在進行核試驗

朝鮮/核武器

國際原子能機構定期理事會會議報告說，朝鮮仍在推進核試驗。國際原子能機構總幹事格羅西在該會議開幕聲明中表示，正如今年6月報告的那樣，朝鮮重啟了豐溪里核試驗場3號坑道，最近還觀測到朝鮮在通往4號坑道的道路上進行了新作業。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓民族日報署名鄭寅桓14日報道稱，國際原子能機構（IAEA）方面12日表示，朝鮮正在鹹鏡北道吉州郡豐溪里核試驗場準備擴大核試驗。平安北道寧邊地區的核設施在啟動核反應堆同時，還出現了擴建鈾濃縮設施跡象。

國際原子能機構總幹事格羅西表示，在夏季的幾個月里，雖未觀測到核試驗場進行大範圍作業，但試驗場依然活躍，似乎已做好核試驗準備。若朝鮮繼續進行核試驗，不僅違反聯合國安理會制裁決議，還將成為嚴重的安全隱患。

格羅西還表示，過去一年裡，不斷有跡象顯示，寧邊地區核設施5兆瓦（MW）級核反應堆仍在運轉，放射化學實驗室也有疑似處理廢棄物或維護管理設施的跡象，設施內（用於鈾濃縮的）離心機仍在運轉，建築物外部工程已完成，可用面積擴大了約三分之一。

據格羅西指出，朝鮮寧邊地區核設施輕水反應堆附近出現了好幾棟新建築物。正在拆除1994年停建的50兆瓦級核反應堆相關設施，或是為將拆下的材料再用於其他工程。此外，格羅西還補充到，平壤附近的降仙核園區和平山鈾礦及精鍊設施等地也出現了類似動向。