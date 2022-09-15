方濟各結束哈薩克斯坦訪問 未與習會

梵蒂岡/方濟各

羅馬天主教教皇方濟各周四結束了對哈薩克斯坦的訪問。天主教教皇方濟各在第七屆世界和傳統宗教領袖大會上發表了講話，該會議彙集了基督徒、猶太人、穆斯林、佛教徒、印度教徒和許多其他宗教領袖與會。此前因方濟各與中國國家主席習近平14日同日均出現在哈薩克斯坦，有消息猜測是否會出現方濟各與習近平雙方會見。

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據路透社消息，教皇方濟各今天結束對哈薩克斯坦訪問，此前方濟各在哈薩克斯坦努爾蘇丹的聖母永久幫助大教堂會見了主教、神父、執事、獻身者、神學院學生和教牧工作者。

在為期三天的訪問的最後一天，方濟各在哈薩克斯坦首都的大教堂主持了主教、神父和修女的會議。出席者中有當地主教阿塔納修斯·施奈德（Athanasius Schneider），他是一位保守派主教，經常在一系列問題上尖銳地批評教皇。阿塔納修斯·施奈德此次公開質疑教皇參加本次宗教信仰會議的價值，他並批評本次宗教會議為“宗教超市“，教皇與會削弱了天主教會的地位。

據該報道，教皇訪問哈薩克斯坦的主要原因是要在第七屆世界和傳統宗教領袖大會上發表講話，該會議彙集了基督徒、猶太人、穆斯林、佛教徒、印度教徒和許多其他（大多數是較小的）信仰。

61 歲的施奈德在讚揚該宗教會議“促進世界相互尊重”的能力的同時，但也表示他認為這冒着將天主教與其他宗教置於同一平面的“危險”。

施耐德說一口流利的英語，因為他經常出現在保守的天主教媒體上而聞名於世，他說梵蒂岡應該重新考慮它在這樣的大會上的存在。他說，對話最好留在地方層面。他還說，不同意教皇的主教必須直言不諱，不應該流於“奉承和熏香”或“表現得像老闆的僱員”。

教皇弗朗西斯在回到羅馬之前在大會的閉幕演講中說，當前的國際局勢已經因 新冠病毒大流行而陷入動蕩，並說“因戰爭的徹底愚蠢在加劇”。

路透社說，周三，弗朗西斯告訴宗教會議，上帝不會引導宗教走向戰爭，這是對支持入侵烏克蘭並抵制大會的俄羅斯東正教宗主教基里爾的含蓄批評。俄羅斯東正教派出了一個由其二號大主教安東尼率領的代表團。

大會的最終宣言得到了大多數與會者的同意，提及反對“發動任何軍事衝突”，但沒有具體提及烏克蘭戰爭。

據路透社，大約 70% 的哈薩克人是穆斯林，大約 26% 是東正教基督徒。在哈薩克斯坦1900 萬人口中，只有大約 125,000 名天主教徒。