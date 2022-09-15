韓方抗議後，中國國博決定撤除青銅展爭議韓國歷史年表

韓國/中國/文化

韓國國立中央博物館（韓國國博）和外交部周四向媒體介紹稱，中國國家博物館（中國國博）決定撤除韓中日三國在華合辦的青銅器展“東方吉金——中韓日古代青銅器展”上展出的韓國古代歷史年表。據悉，韓國國博當天曾發表新聞稿稱，中國國博如不糾正從該展覽的歷史年表中“過濾高句麗、渤海的做法，將撤回韓方展品”。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報導，中國國博7月26日起舉行“東方吉金——中韓日古代青銅器展”至今，紀念韓中建交30周年和中日邦交正常化30周年，韓國國博和日本東京國立博物館與其聯合辦展。韓方提供的歷史年表有兩條以高句麗和渤海的建國年份註明兩朝起始點，但展覽實際展出的年表中“這兩個朝代不翼而飛”，引發爭議。

針對這一在近日引發韓方不滿的事件，報導指，韓國國博周四上午曾向中方表明強硬立場，稱中方若不採取糾正措施，韓方將要求立即叫停韓國單元的展覽，並提前撤回展品。韓國國博表示，其間已兩度向中方發送抗議函，並收到中方有關撤除歷史年表的回信。

報導稱，中方當天還以展覽負責人名義發來郵件，表示就在當天撤除該年表。韓國國博介紹，中方表示希望韓中兩國國家博物館今後能繼續保持友好合作，加強溝通，為增進韓中友誼開展合作。

報導提及，韓國外交部官員也表示，中方已通過外交途徑向韓國表明將撤除爭議歷史年表之意。據悉，韓國政府為妥善解決此次事件，確保類似事件不再發生，決定增進兩國國家博物館之間的溝通。

報導指，鑒於此事不只限於兩國學術爭議，還將影響到兩國關係以及韓國國民對中國的看法，韓國政府其間向中方表示遺憾，要求其立即採取糾正措施，防止類似事件再次發生。

此前，中國外交部發言人毛寧在周二的例行記者會上回應稱：“高句麗問題是一個學術問題。學術問題可在學術領域進行專業性的討論和溝通，沒有必要進行政治性炒作。”

韓國外交部透露稱，中方明確表示並未基於某種意圖刻意促成該事件，並重申中方尊重“中韓兩國於2004年就歷史問題達成的共識”的立場毫無變化。韓國外交部表示，今後將繼續關注此次事件動向以及歷史爭議問題。