亞美尼亞與阿塞拜疆戰事難平？

阿塞拜疆/亞美尼亞

過去幾天，南高加索地區發生了流血衝突。在阿塞拜疆和亞美尼亞的邊境地區，阿塞拜疆部隊在幾個地點闖入亞美尼亞的領土後，戰鬥已造成至少176人死亡，其中大多數是士兵。這些事件是自2020年11月9日為期44天的 "第二次納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭 "結束以來最嚴重的事件，當時阿塞拜疆重新控制了這個分裂省份的部分地區和周圍所有被佔領的領土。儘管在2020年的戰爭中取得了勝利，但阿塞拜疆對納戈爾諾-卡拉巴赫的未來地位感到不耐煩，因此引發了對亞美尼亞邊境的最新衝突。

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據本台報道稱，亞美尼亞與阿塞拜疆恢復戰鬥的背後，是納戈爾諾-卡拉巴赫的地位問題使然。儘管在2020年的戰爭中取得了勝利，但巴庫對納戈爾諾-卡拉巴赫的未來地位感到不耐煩，因此引發了亞美尼亞-阿塞拜疆邊境的最新衝突。

據亞美尼亞國家安全委員會說，周二爆發的戰鬥於周三晚上結束，"這要感謝國際社會的參與"。作為該地區的傳統調解人，俄羅斯曾在周二上午宣布休戰，但休戰被違反了，星期三星期四連續兩天，雙方都指責對方進行了轟炸。

據本台在該地區記者雷吉斯-根特報道說，星期二和星期三的衝突引發驚訝，因為它們是在今年春天開啟的外交程序之後發生的，當時外交對話讓人看到了和平的可能。在圍繞納戈爾諾-卡拉巴赫分離主義省份的三十年衝突之後，人們希望實現持久和平。該省份儘管當地人口主要是亞美尼亞人，卻被斯大林置於阿塞拜疆的管轄之下。在俄羅斯總統普京調解後簽署的2020年11月9日停火宣言中，沒有提到納戈爾諾-卡拉巴赫的最終地位。普京當時解釋說，這個非常困難的問題只能在未來決定。

亞美尼亞和阿塞拜疆昨天星期四在聯合國安理會上相互指責對方應對暴力衝突負責，而聯合國則指出，聯合國無法核實雙方的指控。亞美尼亞駐聯合國大使說："這種侵略是阿塞拜疆對國際社會調解努力的打擊。"他說，通過這些 "侵略行為"，阿塞拜疆選擇了軍事解決衝突的辦法。

阿塞拜疆駐聯合國大使拒絕了亞美尼亞的所有指控，反而指責亞美尼亞想 "破壞脆弱的衝突後正常化進程"。他還說，這些基於 "發明、歪曲和欺騙 "的指責表明，亞美尼亞遠遠沒有履行其國際義務。