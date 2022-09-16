日本政府探討在南西諸島建避難設施 防備突發事態

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據共同社報導，日本政府多名相關人士9月15日透露，日方設想台灣海峽和南西諸島出現突發事態，正在探討在沖繩縣先島諸島等地建造居民用避難設施。在離島，供居民藏身的現有設施不足，日本政府認為需要加強應對，並將展開協調，擬把充實保護日本國民的應對措施寫入年底前修改的《國家安全保障戰略》之中。

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報導指，鑒於中國擴大軍備，日本自衛隊擴充了向靠近台灣的南西諸島部署部隊。其中，日本最西端的與那國島距離台灣僅110公里左右，對突發事態下會被捲入戰鬥的擔憂根深蒂固，這是背景因素。

日本內閣官房在2023年度預算申請中，列入了可承受武力攻擊的避難設施規格的相關調查費。據相關人士透露，將考慮地方政府的意向，在今後數年內探討能否建造以及建造時間。由於建造避難設施有可能導致居民的擔憂加劇，日本政府將慎重推進協調工作。

相關人士就建造避難設施的候選地透露稱，沖繩縣石垣市等多個地點被提及。為了防備彈道導彈攻擊等，正在探討建造地上設置型和地下埋設型防空設施的方案。

報導提及，與陸地相連的本土相比，從離島避難的耗時較多。基於日本《國民保護法》的估算結果顯示，如果使用民航飛機運送石垣市和竹富町的居民與遊客等共約6.5萬人，則需要近10天。政府相關人士指出：“建造以防萬一的設施不可或缺。”

當局秘密估算了在日本全國建造避難設施所需的總經費，結果發現巨額耗資無法避免，因此計畫現階段優先先島諸島。石垣市、竹富町和與那國町構成的八重山市町會會長中山義隆7月拜訪沖繩縣政府，要求縣方力爭在突發事態下對居民避難提供支援並建造避難設施。

此外，鑒於朝鮮近來屢次發射彈道導彈，日本政府將重啟設想導彈來襲的居民疏散訓練。這將成為2018年以來的首次。