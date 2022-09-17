日本百歲老人首破9萬人 女性佔比89％

日本/百歲老人

日本“敬老日”（今年是9月19日）到來前夕，日本厚生勞動省於9月16日發布數據稱，全日本100歲以上的老年人達到9.0526萬人，創歷史新高。首次突破9萬人，比去年增加4016人，已連續52年增加。女性為8.0161萬人，佔總體的88.6％。男性為1.0365萬人。年齡最大的老人為115歲。新冠病毒影響了居民平均壽命統計。

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據日本經濟新聞報道，日本百歲老人首次突破9萬人，女性佔比89％。日本厚生勞動省的相關負責人分析表示：“醫療和護理條件的完善等是百歲以上老人增加的主要原因”。同時介紹說：“增加人數的增幅趨於穩定”。

日本年齡最大的女性是大阪府柏原市的巽Fusa，出生於1907年4月25日，今年115歲。年齡最大的男性是廣島縣神石高原町的中村茂，出生於1911年1月11日，今年111歲。

每10萬人口的100歲以上老年人數為72.13人。

1963年開始調查時，日本的100歲以上老年人為153人，1981年突破了1千人，1998年超過1萬人。預計增加趨勢仍會持續。

根據該報道，日本厚生勞動省的數據顯示，從2021年日本人的平均壽命來看，女性為87.57歲，男性為81.47歲，男性和女性均為10年來首次低於上年。被認為是受到了新冠病毒流行的影響。