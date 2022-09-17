韓國調查太陽能工程招標案 前總統前途未卜

韓國/太陽能工程招標案

韓國啟動相關“太陽能工程招標”調查，劍指剛剛下台的前總統文在寅。韓國國務調整室13日公布，對12萬億韓元電力產業基礎基金中的2.1萬億韓元進行抽樣調查的結果顯示，發現了2267件(2616億韓元)違法、違規事件。太陽能相關金額為2108億韓元，佔全體金額的80.5%。

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據中央日報報道稱，15日，韓國總統尹錫悅就文在寅政府推進的太陽能項目腐敗事件表示，“令人唏噓”。尹錫悅當天上午在龍山辦公大樓上班路上的門口採訪中表示，“國民的血汗稅款本應該用於為困難群體提供福利和支援，結果卻被用在這種利權壟斷集團的腐敗行為上”。

據悉，尹錫悅在事前聽取調查結果報告時也下達指示，“要嚴懲隨意使用國民稅金的人”。尹錫悅在今年2月的大選遊說中曾提到，“太陽能這樣的工程招標，如果政權更替，就來看看都進了哪些人的肚子”，“用剝削來的稅金，只讓那些與自己勾結的企業填飽肚子”。

最近，尹錫悅一直迴避正面回答政治上敏感的問題，但此次卻做出了表決心發言，因此政治圈也十分關注。共同民主黨院內代表樸洪根在國會接受記者採訪時主張稱，“如果存在違法的選定程序，那就是問題所在，應該予以糾正”，“但如果帶着某種意圖去處理問題，恐怕是逆時代潮流而動的想法”。

韓總統室官員對中央日報表示，“尹錫悅總統說‘我也是通過媒體才知道的’，從這一點就可以看出他與此次事件保持距離。希望大家能夠理解為，此事將交由司法體系來處理，尹錫悅總統則將致力於經濟和民生”。

韓國國務調整室(總理室)13日表示，前任文在寅政府為鼓勵太陽能發電等產業而在5年內投入約12萬億韓元的“電力產業基礎基金項目”總體存在較大問題。

經查發現項目過程中存在偽造稅務發票或非法利用農田安裝太陽能設施等違法事例，並在發放補貼的項目中發現分割式隨意合同和結算書造假等會計問題。

這次調查以世宗市附近為中心，只從各地方自治團體抽取5%的項目進行。如果將調查對象擴大到全國，估計有問題的資金規模將超1萬億韓元。

據該報道稱，國務調整室計畫按照韓德洙總理要求全數調查的指示，將調查對象擴大到全國範圍，開展進一步深入調查。