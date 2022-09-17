韓美商定將壓倒性應對朝核威脅，全面強化延伸威懾力

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自華盛頓方面消息，美韓兩國政府高官9月16日在五角大樓時隔近5年重啟了“延伸威懾戰略磋商”機制（EDSCG）會議，雙方就朝鮮開發核武等導致區域內緊張局勢升級表達嚴重關切，並商定加強核武、傳統戰略資產、導彈防禦等遏制態勢，壓倒性地應對朝鮮任何核攻擊。

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雙方在會後發表的聯合聲明中介紹指：“根據拜登總統和尹錫悅總統5月份的決定，美國和大韓民國（韓國）的外交和國防機構於2022年9月16日在華盛頓特區舉行了副防長/副外長級別的‘延伸威懾戰略磋商’（EDSCG）會議。韓國外交部第一副部長趙賢東和韓國國防部副部長申範澈領導韓國代表團。負責軍備控制和國際安全事務的副國務卿邦妮·詹金斯（Bonnie Jenkins）和負責國防政策的副國防部長科林·卡爾（Colin Kahl）率領美國代表團。”

聲明提及：“這是高級別‘延伸威懾戰略磋商’的第三次會議，其為全面討論戰略和政策問題提供了一個論壇，以加強韓美聯盟在朝鮮半島的威懾力和印太地區的穩定。9月16日的對話強調了合作夥伴雙方的承諾，即利用所有可用的槓桿，包括外交、信息、軍事和經濟工具——來加強和強化美國對韓國的安全承諾，加強對朝鮮侵略的威懾，以及更廣泛地對抗朝鮮的威脅。”

聲明稱：“美國和韓國對朝鮮在使用核武器方面發出的升級和破壞穩定的信息，包括其通過新的核政策法，表示嚴重關切。雙方承諾繼續努力運用兩國國力的所有要素來加強聯盟的威懾態勢。美國重申其堅定不移的承諾，即利用其全部軍事能力，包括核、常規、導彈防禦和其他先進的非核能力，為韓國提供長期威懾。美國和韓國明確表示，任何朝鮮的核攻擊都會得到壓倒性的、決定性的回應。雙方還確認他們將繼續並加強聯盟關於美國核和導彈防禦政策的密切磋商。”

聲明稱：“美國承諾加強與韓國的協調，繼續及時有效地在該地區部署和演練戰略資產，以威懾和應對朝鮮，並加強地區安全。他們強調，7月份第五代F-35A戰鬥機的聯合訓練以及即將在該地區部署的‘羅納德·里根’號航母打擊群是美國這種承諾的明確體現。”

聲明指出：“雙方將繼續探索通過改善信息共享、訓練和演習，包括更好地利用沙盤推演來提高聯盟的戰略準備狀態。雙方還承諾改善協調，加強聯盟的導彈反應能力和態勢，並在太空和網絡領域繼續合作，包括通過擴大多領域演習。”

聲明稱：“美國重申其對韓國‘大膽構想’目標的強烈支持，雙方承諾繼續協調努力以實現朝鮮半島的完全無核化。雙方還同意，他們將加強合作，利用外交、經濟和軍事工具解決朝鮮逃避制裁和非法網絡活動。兩國強調，朝鮮無視聯合國安理會的多項決議，繼續追求和發展彈道導彈和大規模殺傷性武器，破壞了地區和全球安全與穩定以及全球不擴散制度。雙方一致認為維護和全面執行聯合國安理會所有相關決議的重要性。”

聲明表示：“美國和韓國重申，朝鮮的核試驗將受到整個政府強有力的、堅決的回應。兩國正在密切協調細節，隨時準備應對所有可能的情況。面對朝鮮不斷變化的核和導彈威脅，以及該地區越來越多的威脅，雙方承諾繼續合作，以確保韓國和美國的戰略和態勢促進印太地區的和平與穩定，包括通過雙邊演習和訓練，以及與整個地區夥伴的三邊和多邊合作。”

聲明指：“雙方評估認為，第三次‘延伸威懾戰略磋商’會議，包括（韓方）代表團參觀B-52戰略轟炸機，對加強聯盟威懾力作出了實質性貢獻，並增進了對美國延伸威懾的共同理解和有效性。雙方同意每年舉行高級別‘延伸威懾戰略磋商’會議。下一次‘延伸威懾戰略磋商’接觸將於2023年上半年在專家層面舉行，以推進下一次高級別‘延伸威懾戰略磋商’會議之前的努力。”

據韓聯社報導，申範澈藉此次會議之機訪問位於華盛頓特區的安德魯斯聯合基地觀摩B-52戰略轟炸機，有觀點評價，此舉在韓美合力運作戰略資產方面具有象徵性意義。加上，韓美將繼7月舉行“F-35A”戰機聯合軍演後，即將在區域內部署“羅納德·里根”號航母打擊群也體現出美方對落實延伸威脅相關承諾的意志。

此外，趙賢東15日與美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）舉行了會談。據美國國務院發表的聲明介紹，雙方“肯定了鋼鐵般的美韓聯盟以及我們對實現朝鮮半島完全無核化的共同承諾。他們還討論了維護台灣海峽和平與穩定的重要性，加強美國、韓國和日本之間的三邊合作，以及國際社會繼續努力追究俄羅斯聯邦對普京無端和無理的烏克蘭戰爭的責任。”

美方指，“舍曼強調了韓國作為合作夥伴在應對21世紀的重大挑戰中所發揮的不可或缺的作用”。他們還討論了增加兩國在清潔能源技術投資，以應對氣候危機和促進有韌性的供應鏈的迫切需要。

舍曼重申美國承諾在《降低通貨膨脹法》實施過程中通過協商機制與韓國合作，並就韓國對該法某些條款的關切保持開放的參與渠道，“他們還強調了兩國在全球衛生和食品安全方面的合作，並討論了如何擴大與太平洋島國的合作”。