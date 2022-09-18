台灣地震 昨已6.4 美測稱今又7.2級

台灣/地震

台灣氣象局表示，周日在人口稀少的台灣東南部發生了 6.8 級地震，初步報告的一些損失包括火車車廂脫軌和引發海嘯警報。台灣氣象局表示，震中位於台東縣，周六晚在同一地區發生6.4級地震，沒有造成人員傷亡。消息報告，從昨天當地時間晚間開始的地震，全台灣均有震感，多地的大樓有搖晃感。沒有消息報告台灣海峽對岸的中國大陸沿海地區是否有震感。

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據路透社今天報道稱，台灣東南部強烈地震，並發布海嘯警報。

路透社說，美國地質調查局測量的台灣今天地震顯示，震級為 7.2 級、深度為 10 公里。

台灣媒體稱，一棟便利店內的低層建築倒塌，救援工作已開始解救裡面的人。至少有一輛火車車廂在東海岸的一個車站出軌。鐵路部門表示，沒有人員傷亡。

地震發生後，美國海嘯預警中心在台灣發出警告。它說，在台灣沿海震中 300 公里（190 英里）範圍內可能發生危險的海嘯。

據該報道，地震發生後，日本氣象局對沖繩縣部分地區發布了 1 米海嘯警報。

台灣氣象局表示，台灣各地都能感受到地震。首都台北的建築物短暫震動。

主要半導體工廠所在的南部城市台南和高雄的科技園表示，對運營沒有影響。

路透社說，台灣位於兩大板塊交界處，地震多發。

2016年台灣南部地震造成100多人死亡，而1999年7.3級地震造成2000多人死亡。

據新頭殼今天警告，台灣今天發生的新主震，規模6.8強震，是今年最大地震。氣象局示警2天內會有規模5以上餘震。

台灣昨（17日）晚間9點41分左右發生規模6.4地震，全台均感受到強烈搖晃，此後餘震不斷，今天（18日）下午2點44分發生規模6.8地震，震度達6強，氣象局表示，今天的規模6.8地震應才是主震，且也是今年規模最大地震。

據中央社今天引述台灣中央氣象局最新資訊，今天下午2時44分發生里氏規模6.8地震，最大震度台東6強、花蓮6弱，花蓮玉里一家7-11便利超商的樓房倒塌，警方表示目前傷亡未明，在救援中。

警方表示，樓房位置於花蓮縣玉里鎮中山路二段，屋內有人目前救援中。

這起震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），地震深度7公里，最大震度台東6強、花蓮縣6弱。