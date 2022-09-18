美海軍里根號航母下周訪韓 月底參加美韓聯合演習

韓國/美國/印太

美國海軍“里根”號航母打擊群9月12日駛離其母港日本神奈川縣橫須賀基地，開始執行其年內的第二次巡航任務。據悉，“里根”號航母打擊群將於下周停靠韓國釜山港，並於本月底在韓國東部海域與韓軍實施聯合軍演。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社周日報導，這將是美國核動力航母時隔五年再次在韓國戰區與韓國海軍聯合實施軍演。此前，美國曾於朝鮮在2017年9月進行第六次核試驗後的同年11月，向韓國東部海域派遣三艘航母並與韓方舉行聯合演習。

韓美外交和國防副部長16日在華盛頓五角大樓重啟“延伸威懾戰略磋商”（EDSCG）會議，並商定為在域內有效部署美方戰略武器反制朝鮮挑釁而繼續合作。而“里根”號航母打擊群在雙方達成上述協議的不久後即將訪韓參演，引發廣泛關注。

據悉，“里根”號航母打擊群由“里根”號航母及艦載機、提康德羅加級導彈巡洋艦“錢瑟勒斯維爾”號(CG 62) 、阿利·伯克級導彈驅逐艦“巴里”號（DDG-52）和“本福德”號(DDG 65)組成。美國第七艦隊表示，該航母打擊群將“繼續與盟友和夥伴合作，促進對基於規則的國際秩序的遵守，並保持存在和靈活性”。

報導提及，美國國防部官網近日發布了韓美海軍陸戰隊聯演（KMEP）2022年第三季度訓練於15日結束的消息以及相關影像資料。此次演習以韓美戰術空管聯演的形式進行，韓美海軍陸戰隊以及韓軍F-15K、FA-50、F-5戰鬥機參演。

據了解，韓美海軍陸戰隊聯演始於1976年，每年實施15～25次。考慮到韓朝關係等因素，韓美近三四年低調實施有關訓練，但近來美軍接連公開聯演情況，引人關注。