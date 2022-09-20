岸田首相赴紐約參加聯合國大會 將與各國首腦會談

日本/政治

日本時間20日上午，日本首相岸田文雄離開羽田機場前往美國紐約出席聯合國大會。這將是三年來日本首相首次親身出席聯合國大會。原計畫19日出發，為了應對14號颱風，改變了日程。岸田計畫23日返回日本。

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首相臨行前在首相官邸表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略正在動搖國際秩序，並說：“我想清楚地傳達日本的想法，包括強化聯合國的機能。”

他表示將通過與出席聯大的各國領導人的會談確認在各種國際問題上的合作。

岸田首相將於20日下午（日本時間21日上午）在聯合國大會一般性辯中發表演說，因為俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略的長期化，岸田首相在演講中將強調法治的重要性以及加強聯合國職能的必要性，包括安理會改革。俄羅斯二月對烏克蘭入侵後暴露了聯合國的功能失調，安理會常任理事國俄羅斯行使“否決權”，譴責俄羅斯的決議被否決，中國投棄權票。

訪美期間，岸田將與英國首相特拉斯等各國領導人會談。

日本還在協調與美國總統拜登舉行會談，日期尚未確定，因為拜登19 日出席英國伊麗莎白女王國葬，日程安排具有不確定性。 考慮到不排除未來中國會奪取釣魚島的的可能性，雙方準備在首腦會談中交換有關加強日美同盟威懾力的意見。

韓方已提出總統尹錫悅與岸田首相舉行首腦會談的請求，但韓國尚未就強迫徵用勞工訴訟問題提出充分的解決方案，預計正式會談不會在聯合國大會上舉行。

岸田還將在紐約證券交易所講演。

他說：“我想堅定地傳達日本經濟未來的努力和方向，包括新資本主義。”

岸田還將出席旨在禁止所有核試驗的《全面禁止核試驗條約》（CTBT）生效的首腦級會議，這個會議將由日本牽頭。

林芳正外相也將出席聯合國大會，並正在考慮參加G7外長會議和日美澳印四國框架外長會議。在一系列的會議上，預計將針對烏克蘭局勢和如何應對正在加強霸權主義傾向的中國交換意見。

此外，還將舉行正以成為聯合國安理會常任理事國為目標的日本、德國、巴西和印度外長會議。