伊朗頭巾下露發女死後抗議升級8人死亡

伊朗社會

伊朗的一位年輕女性因穿着不當被道德警察逮捕後死亡，引發民眾的抗議浪潮，根據9月21日星期三的一份報告，至少有8人在鎮壓抗議活動中被殺。

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據法新社報道，因為戴的頭巾沒有完全遮住頭髮， 來自庫爾德斯坦西北部地區的22歲女性馬赫薩-阿米尼被道德警察逮捕後死亡，上周五她去世的消息傳出後，一夜之間，民眾的抗議活動就蔓延到了伊朗最高領袖哈梅內伊的家鄉--聖城庫姆，周三哈梅內伊在德黑蘭的一次活動上發表講話時，並沒有提及國內的任何抗議活動。而抗議活動已經在伊朗西北部和南部的大約15個城市，以及首都德黑蘭的街道上舉行。據總部設在挪威的庫爾德人宣傳團體Hengaw周三表示，周二晚間有兩名庫爾德抗議者在伊朗被殺。伊朗當局周三表示，自抗議活動開始以來，已有6人死亡，其中有一名警務人員。

據伊朗官方伊通社的報道，憤怒的示威者封鎖了交通，放火焚燒垃圾桶和警車，向安全部隊投擲石塊，並高呼反政府口號。伊通社說，警方為驅散人群使用了催淚瓦斯，並進行了逮捕。抗議者中有男有女，其中許多女性已經摘下了頭巾。

德黑蘭的示威者在一次集會上喊道："反對頭巾，反對頭巾，贊成自由和平等"。這些口號在包括紐約和伊斯坦布爾在內的海外聲援示威中得到了響應。在南部城市設拉子拍攝的一段視頻顯示，安全部隊向抗議者開火，抗議活動一直持續到星期三凌晨。

除了在伊朗國內掀起了憤怒浪潮外，年輕女子的死亡還引起了國際社會的強烈譴責，包括聯合國、美國和法國。針對國際社會的譴責，伊朗外交部發言人周二晚間作出回應，譴責了他所謂的 "外國干涉立場"。

還有其他視頻片段顯示，抗議者從警察手中搶奪催淚彈，並阻止警察進行逮捕來進行反擊。社交網絡上的主要抗議趨勢之一是婦女放火焚燒自己的頭巾。